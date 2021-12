Klopp explique pourquoi l’écrasement 4-1 était de loin le meilleur match de Liverpool à Everton

Jurgen Klopp pensait que Liverpool était parfois « incroyable » lors de sa victoire 4-1 à Everton, expliquant pourquoi il le classerait comme leur meilleure performance sur le gazon de leurs voisins.

Liverpool a remporté une victoire convaincante sur ses voisins grâce à un doublé de Mohamed Salah entre les buts de Jordan Henderson et Diogo Jota. Il les a vus établir un record pour la plus longue séquence de matchs au cours desquels une équipe anglaise a marqué deux buts ou plus.

De manière plus immédiate, cela a augmenté la pression sur l’ancien patron des Reds Rafael Benitez dans le hotseat d’Everton.

De leur propre point de vue, cependant, c’était une soirée à célébrer pour Liverpool. Ils sont à deux points du leader de la ligue Chelsea et un derrière Manchester City, deuxième, alors que la bataille pour le titre prend de l’ampleur.

La course au titre sera un marathon, cependant. Les matchs viendront un par un et celui-ci s’est particulièrement bien passé pour les Reds. En fait, Liverpool a mieux joué que n’importe laquelle de ses précédentes visites à Goodison Park sous Klopp, selon l’homme lui-même.

Klopp a déclaré à Match of the Day : « Plus tard, j’aimerai le regarder parce que je connais le résultat, ça l’aide. J’ai eu des moments ce soir que j’ai beaucoup apprécié.

« J’ai aimé ce que j’ai vu et c’est de loin la meilleure performance que nous ayons réalisée à Goodison. Nous avons fait un grand pas dans notre développement pour pouvoir prendre ce genre de matchs, même s’ils sont vraiment importants pour l’adversaire. Nous pouvons mettre les émotions de côté.

« Quels moments de football nous avons eu en première mi-temps – incroyable ! Les positions que nous avons mises sur le terrain ont rendu très difficile de nous atteindre. Nous avons donné un but à l’extérieur sans raison, c’est comme ça. La foule était en colère et nous leur avons redonné vie.

« Après la mi-temps, nous l’avons à nouveau contrôlé. Nous avons montré aux garçons deux ou trois situations et la façon dont ils ont défendu nous aurions pu renvoyer beaucoup plus Sadio Mane et Mohamed Salah dans des situations en tête-à-tête.

Jurgen Klopp note Liverpool sur 10

Liverpool devra être proche de la perfection s’il veut terminer la saison en vainqueur en Premier League. Mais c’est exactement ce que Klopp pensait qu’ils étaient contre Everton.

Il a poursuivi: « C’était à coup sûr une performance de neuf sur 10 de chacun des garçons, à part des moments.

«Nous ne devrions pas prendre cela pour acquis cependant. Tout tourne autour des garçons. Tout s’est passé autour d’une assez bonne performance.

Liverpool est le prochain en action lorsqu’ils rendent visite aux Wolves – qui ont fait match nul le même soir avec Burnley – samedi.

