Klopp fait le point sur Elliott après avoir réfléchi à la façon dont les blessures affectent Liverpool

Jurgen Klopp s’est concentré principalement sur le bien-être de Harvey Elliott après la victoire 3-0 de Liverpool sur Leeds United, mais a trouvé le temps de féliciter chacun de ses buteurs.

Liverpool a vécu une soirée d’émotions mitigées, surmonter confortablement Leeds mais voir la victoire entachée par ce qui ressemble à une blessure grave d’Elliott. Il a été transporté sur une civière après s’être mal sorti d’un défi de Pascal Struijk, qui a reçu un carton rouge en conséquence.

Cela a éclipsé ce qui aurait dû être une journée positive pour Liverpool, qui a dominé tout au long.

Klopp a admis que ses joueurs étaient naturellement affectés après la blessure d’Elliott, ce qui est un coup dur après le début de la saison de l’adolescent.

Le patron de Liverpool a déclaré à Match of the Day : « Harvey Elliott est à l’hôpital, une grave blessure à la cheville à coup sûr.

« On aurait dit qu’il était luxé, le service médical l’a remis en place. Douleur massive, choc pour lui, pour nous et on n’en sait pas plus. Nous devons attendre.

« Je m’en moque (si c’était un carton rouge), ce ne sont pas mes affaires. C’est une blessure grave, certainement pour un garçon de 18 ans. Le carton rouge n’est pas important. On peut jouer pendant deux ou trois semaines, Harvey ne le fera pas.

« Nous avons joué un très bon match jusqu’à ce que Harvey doive partir. Toute l’équipe était choquée et nous avons perdu le rythme. C’est normal, humain.

« Nous avons joué aussi bien que possible contre Leeds. Vous devez être prêt pour une intensité brutale. La foule était là et un match de football passionnant avec nous en tant que vainqueur mérité.

« J’ai parlé aux garçons après, il faut parler un peu du football par Harvey qui l’éclipse. J’aime le football intense, donc j’ai probablement aimé le jeu.

Klopp a ensuite nommé deux de ses buteurs, Fabinho et Sadio Mane. Ils ont enduré des fortunes contrastées tout au long; le premier était dominant au milieu de terrain, tandis que le second a eu une nuit frustrante jusqu’à son but dans les arrêts de jeu.

Mais leur manager a été impressionné par les deux.

Il a déclaré : « Fabinho est un joueur incroyable avec les défis qu’il a remportés. Nous avons bien fait dans de nombreux départements.

« Sadio Mane a joué un match exceptionnel. La foule voulait l’énerver, il est resté calme et a marqué le but.

Klopp fait l’éloge du fou Salah

Le premier but a été marqué par Mohamed Salah, qui a marqué un siècle de buts en Premier League.

L’ailier égyptien a été extrêmement impressionnant depuis qu’il a rejoint le club en 2017 et Klopp est heureux de l’avoir.

De plus, il pense pouvoir étendre considérablement son record.

Il a déclaré à Sky Sports : « Le record de Mo est fou.

« Il a encore faim et je ne sais pas combien de records il peut battre.

“Depuis qu’il nous a rejoint, il a été le joueur parfait – un joueur de première classe.”

