Klopp fait son admission en Ligue des champions; explique le besoin de changements de line-up

Le patron de Liverpool, Jurgen Klopp, pense que le groupe de la Ligue des champions de cette saison est le plus difficile du club depuis son arrivée en 2015.

Les Reds ont été placés dans le groupe B avec Porto, l’Atletico Madrid et l’AC Milan, adversaire d’Anfield mercredi soir.

Et Klopp ne se fait aucune illusion sur la difficulté de la tâche que les vainqueurs 2019 auront pour atteindre la phase à élimination directe.

“C’est le groupe le plus fort que nous ayons eu depuis que je suis à Liverpool”, a déclaré Klopp.

« En 2012-2013 à Dortmund, je pense que nous avions Manchester City, le Real Madrid et l’Ajax – c’était un bon groupe.

«Ce groupe empêche deux très bonnes équipes des KO et livre une équipe solide à la Ligue Europa.

«Je ne comprends jamais quand les gens parlent de changements en Ligue des champions. J’aime la Ligue des champions telle qu’elle est et ce groupe montre qu’il n’y a pas de matchs où les gens vont se dire “je veux vraiment regarder ça”.

« Ce sera excitant de la première à la dernière seconde. Je ne vois aucune sorte de décisions précoces prises dans ce groupe.

Pendant ce temps, Klopp a apporté quatre changements à son équipe pour affronter Milan à domicile.

Joe Gomez, Naby Keita, Jordan Henderson et Divock Origi ont tous reçu des départs.

Klopp explique les changements

Gomez s’est associé à Joel Matip en défense tandis que Diogo Jota, Mohamed Salah et Origi ont commencé l’attaque.

Sadio Mané et Virgile Van Dijk ont été laissés sur le banc alors que Klopp mélangeait son sac.

Klopp a déclaré à BT Sport : « Virgil aurait pu jouer. J’ai dû me forcer vraiment sensible et c’est comme ça. Nous avons beaucoup de jeux à venir.

« Ce n’est pas exactement ce que voulait Virgil, ce n’est pas exactement ce que je voulais mais je devais le faire quand même.

« Devant, nous avons besoin de vitesse et devons utiliser toute l’équipe.

“Cela n’a rien à voir avec un manque de respect à l’AC Milan ou quoi que ce soit, il s’agit d’apporter de nouvelles jambes et de surprendre un peu l’adversaire.”

