Klopp fait une grande demande à Liverpool alors qu’il prétend que l’arbitre « n’avait aucun sens »

Le manager de Liverpool, Jurgen Klopp, souhaite que ses attaquants tentent leur chance après la défaite 3-2 contre West Ham de David Moyes.

Les Reds ont été dépassés par leurs adversaires au London Stadium alors qu’ils se classaient quatrième du classement de la Premier League. Les Hammers, quant à eux, poursuivent leur marche – qui ne semble pas vouloir ralentir.

West Ham a déchaîné son public avec un but en moins de 5 minutes. Pablo Fornals a marqué un corner et Alisson n’a pas réussi à le gérer, sous la pression intense d’Angelo Ogbonna. Le Brésilien a fini par frapper le ballon dans son propre filet.

Klopp a crié pour une faute sur Alisson mais est resté en colère lorsque l’arbitre a écarté les réclamations de Liverpool.

L’équipe adverse en a retiré un peu avant la mi-temps grâce à Trent Alexander-Arnold. L’Anglais a battu Lukasz Fabianski d’un superbe coup franc qui s’est enroulé dans la lucarne.

West Ham a menacé de marquer à nouveau après la pause lorsque le remplaçant Craig Dawson, remplaçant Ogbonna, blessé, s’est dirigé contre la barre. Les Irons ont réussi à atteindre leur but peu de temps après. Sadio Mane a été dépossédé et Jarrod Bowen a fait une belle course avant de faire passer Fornals. Il a éraflé son tir mais a quand même réussi à battre Alisson.

La signature estivale de Kurt Zouma a ensuite donné aux hommes de Moyes un coussin de deux buts lorsqu’il a converti un corner de Bowen au deuxième poteau.

Liverpool a marqué un but grâce à Divock Origi tard mais n’a pas pu en trouver un autre alors qu’ils quittaient l’est de Londres les mains vides.

À temps plein, Klopp a déclaré aux journalistes qu’il souhaitait « plus de finitions cliniques ». « Des moments clés aujourd’hui. Les objectifs et certaines situations doivent aller d’une autre manière », a-t-il déclaré (via BBC Sport). « Le premier but qu’ils marquent est une faute sur le gardien de but, le bras va dans le bras d’Alisson alors comment peut-il l’attraper ? Ça n’a aucun sens. Nous avons marqué l’égalisation et contrôlé entièrement le match et ils n’ont fait que contrer.

«En deuxième mi-temps, nous n’avons pas joué aussi clairement, mais au cours des 90 minutes, j’aurais souhaité que nous soyons des finisseurs plus cliniques. Ils font bien au comptoir, ils ont de la qualité et le deuxième coup franc que nous concédons. »

Klopp : « Vous avez besoin de décisions normales d’un arbitre »

L’Allemand a également remis en question la décision de l’arbitre de ne pas expulser Aaron Cresswell. Il a obtenu le ballon lors d’un défi avec Jordan Henderson, mais a ensuite attrapé le skipper sur le genou.

« Aaron Cresswell a été un défi imprudent pour Jordan, même lorsqu’il a touché le ballon avant que vous n’ayez à contrôler votre corps. Deux situations qui ont eu de l’influence mais West Ham n’a pas pris les décisions et ils ont gagné la partie.

« Les gens diront que je cherche des excuses mais je suis calme. Vous avez besoin de décisions normales de la part d’un arbitre et il ne l’a pas fait.

«Nous avons perdu trop de ballons, c’est pourquoi ils ont eu des contre-attaques. À 1-1, nous les avions là où nous voulions. Il semblait que nous ayons perdu un peu de patience, nous avons eu beaucoup de situations où nous sommes arrivés sur la ligne de touche mais nous n’avons pas pu le faire compter. »

