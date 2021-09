Klopp “heureuse star de Liverpool n’a pas marqué” dans la déroute de Porto; L’éloge de Curtis Jones

in

Jurgen Klopp était “heureux” que Diogo Jota n’ait pas réussi à trouver le chemin des filets à Porto pour une très bonne raison, tandis que Curtis Jones a été comblé d’éloges après la victoire au Portugal.

Le rampant rouges a balayé Porto à l’Estadio do Dragao pour la troisième fois consécutive alors qu’une victoire 5-1 leur donnait deux points d’avance dans leur groupe de Ligue des champions.

L’équipe de Klopp a marqué 14 fois lors de ses trois dernières visites et son duo mortel de Mohamed Salah et Sadio Mane en a été responsable de neuf.

C’est un record que l’ancien attaquant de Liverpool Roger Hunt, dont le décès a été annoncé plus tôt dans la journée, aurait approuvé.

Salah a marqué deux fois et Mane une fois avant que Roberto Firmino, un remplaçant tardif, ne marque deux fois en cinq minutes alors que l’homme qu’il remplaçait – Diogo Jota – était celui qui manquait contre son ancien club.

La dernière défaite de Porto remonte au quart de finale d’avril contre le futur champion Chelsea, mais le record impressionnant de Liverpool dans ce stade n’a pas été arrêté.

S’exprimant après le match, Klopp a déclaré à BT Sport: “D’abord et avant tout, la chose la plus importante est le résultat. C’est un énorme à Porto. Gagner, et la façon dont nous avons gagné, le rend meilleur.

«C’était bien dans beaucoup de moments. Nous avons pu voir que Porto a regardé notre dernier match à Brentford. Ils ont commencé directement. Je voulais régler ça sur le terrain et c’est ce que nous avons fait étape par étape.

«Nous avons marqué peut-être pas les buts les plus incroyables mais les plus importants en première mi-temps. En deuxième mi-temps, nous avons contrôlé le match. Porto a eu d’énormes problèmes. Un demi-centre avec un carton rouge et l’autre, Pepe, ne pouvant pas jouer avant le match. Nous pourrions l’utiliser.

«Nous avons joué un football merveilleux entre les lignes, nous avons perdu le ballon dans une situation que nous n’aurions pas dû avoir. Défensivement, nous avons joué un super match. Les buts arrivent donc je ne suis pas trop inquiet.

«Je suis heureux que Diogo Jota n’ait pas marqué, il garde les buts pour les matchs dont nous avons besoin. On n’avait pas besoin de ses buts au final ce soir.

« C’était une très bonne soirée pour nous. Après la trêve internationale on joue à l’Atletico [Madrid] donc nous verrons à quoi ressemblent les garçons qui reviennent. C’est un bon début.”

Encore du travail à faire

Pendant ce temps, le skipper Jordan Henderson a refusé de se laisser emporter par la position de Liverpool en haut du classement.

Il a déclaré à BT : « Ce n’est certainement pas un travail accompli car nous avons quatre matchs à jouer. Nous avons réalisé deux bonnes performances, nous nous sommes bien appliqués et avons obtenu les résultats que nous méritions. C’est un bon début mais c’est loin d’être fini.

« Nous serons déçus de concéder car je pensais que nous étions dominants tout au long du match. Nous avons marqué des buts brillants et joué un bon football, nous devons donc être satisfaits car c’est un endroit difficile à venir.

Henderson a également félicité son partenaire de milieu de terrain Curtis Jones pour sa performance exceptionnelle au Portugal, ajoutant : « Curtis a été fantastique. Sur le papier, il est si jeune mais j’ai l’impression qu’il fait partie de l’équipe première depuis des années.

« Il s’est bien installé et a très bien mûri. Il a dû être patient, mais il s’est bien comporté. Il a tous les attributs pour être un joueur de haut niveau.

