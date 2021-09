Klopp identifie la raison de la défaillance surprise de Liverpool; déconcerté par le jugement d’un homme marginal sans prétention qui était «superbe»

Jurgen Klopp a blâmé le fait d’avoir été « emporté » pour l’échec surprise de Liverpool lors de sa victoire 3-2 contre l’AC Milan, mais a insisté sur le fait qu’il n’a jamais douté qu’ils feraient un retour.

Liverpool a lancé sa campagne de groupe de la Ligue des champions de manière spectaculaire. Bien qu’ayant dominé la première mi-temps et pris l’avantage, ils se sont retrouvés menés 2-1 à la mi-temps. Mais ils ont inversé le déficit après la pause et ont dû remercier Jordan Henderson pour une frappe brillante pour le gagner.

Un but contre son camp, inspiré par la positivité de Trent Alexander-Arnold, les avait auparavant mis devant, avant que Mohamed Salah ne rate un penalty. Ils ont été obligés de payer lorsque Ante Rebic et Brahim Diaz ont renversé le jeu, seulement pour que Salah se rattrape avec un égaliseur et Henderson pour voler les gros titres avec le vainqueur.

C’était le résultat qu’ils méritaient, même si les circonstances dans lesquelles ils l’avaient obtenu étaient certainement épuisantes. Pourtant, les vainqueurs 2019 espèrent s’en servir comme base d’une phase de groupes positive.

Après avoir surmonté un tel défi, Klopp a été impressionné par la performance de son équipe.

Klopp a déclaré: «Nous avons incroyablement bien commencé. Nous avons joué un super, super jeu. Un jeu intense mais aussi footballistique.

«Nous avons joué dans tous les espaces où nous devions jouer et ne leur avons rien donné jusqu’à ce que… je ne sais pas exactement. Nous avons été punis pour cela dans les dernières minutes de la première mi-temps, mais cela a commencé plus tôt. Nous nous sommes laissé emporter par notre propre football. Nous n’avons plus fait simple, offensivement et défensivement nous n’étions plus organisés.

“Quand nous sommes organisés, Fabinho est incroyable et il peut relever tous les défis pour lesquels nous avons besoin de lui. Lorsque les espaces sont trop grands, même lui ne peut plus le résoudre.

« Ils ont joué entre les deux et ont marqué deux buts. Mais nous n’avions pas l’impression que nous ne pouvions pas revenir. Il était clair que nous devions immédiatement revenir à la façon dont nous avions commencé, puis nous avons marqué des buts magnifiques, pour être honnête. Les deux étaient incroyables.

«C’est mérité mais nous avons eu 10 minutes où Milan a presque changé tout le match nul.

“C’est le football que je veux voir dans la plupart des moments. Nous sommes expérimentés dans la compétition, ou devrions l’être. C’était aussi un peu les changements que nous n’étions plus compacts. Maintenant que nous avons gagné, je peux dire que les changements étaient la bonne chose à faire parce que jouer tous les trois jours n’est tout simplement pas possible avec les mêmes gars. Les gars qui sont arrivés ont incroyablement bien réussi.

Klopp surpris par le manque d’intérêt d’Origi

L’un des joueurs qui a bénéficié de La rotation de Klopp était Divock Origi, faisant sa première apparition de la saison.

Héros de la Ligue des champions les années précédentes, il semblait que cet été aurait pu être celui dans lequel il est parti. En fin de compte, cependant, aucune offre ne valait la peine d’être acceptée.

Origi en profite donc pour impressionner jusqu’à devoir s’en aller à cause de la fatigue. Sa performance – qui comprenait l’aide pour le but de Salah – a laissé Klopp perplexe quant à la raison pour laquelle il n’y avait pas plus d’intérêt pour lui au cours de l’été.

Le manager a déclaré : « Divock a joué un match superbe. Il avait des crampes, c’est normal. Mais les gens oublient à quel point il est bon.

«C’est difficile de l’avoir dans cette équipe. Nous pensions tous qu’en été, des offres viendraient, mais il est clair que les gens ne regardent pas assez le football. »

Dans l’ensemble, Liverpool a bien relevé un défi difficile contre la tête de série la plus basse du groupe. Compte tenu de leur qualité et de leur pedigree, cela n’a fait que rappeler à Klopp à quel point leur piscine est difficile.

Il a déclaré : « C’est notre choix dans le pot quatre. L’AC Milan dans un très bon moment. C’est un groupe difficile.

« C’est pourquoi il est important que nous ayons gagné ce match. Ça ne décide rien mais ça nous a donné un départ gagnant.

