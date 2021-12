Klopp «insiste» pour que Liverpool signe un attaquant de 68 millions de livres sterling alors que le Real Madrid se prépare à se battre

Jurgen Klopp souhaite que Liverpool résolve un problème imminent avec la signature de 68 millions de livres sterling de l’attaquant brésilien Rodrygo, bien que le Real Madrid ne facilite pas les choses, selon un rapport.

La ligne avant de Liverpool a fait l’envie de la plupart des Européens au cours des dernières années. Les Reds sont actuellement les meilleurs buteurs de la Premier League, avec Mohamed Salah en particulier qui a ouvert la voie à la destruction à travers les défenses de l’opposition.

Cependant, lui et Sadio Mane sont tous deux confrontés à une longue période loin d’Anfield en 2022. La paire devrait participer à la CAN 2021 – qui doit avoir lieu entre le 9 janvier et le 6 février.

Dans cet esprit, le Sun (citant le média espagnol El Nacional) a révélé que Liverpool avait fixé son regard sur la signature du tueur à gages du Real Rodrygo en janvier.

Leur article indiquait que Liverpool était un admirateur de Rodrygo alors qu’il était avec Santos. Cependant, le Real a volé une marche pour sa signature en 2019 à hauteur de 40 millions de livres sterling.

Depuis lors, Rodrygo a été éclipsé par son compatriote Vinicius Jr. Néanmoins, le président du Real, Florentino Perez, garde de grands espoirs que Rodrygo pourra devenir un membre incontournable de son onze de départ.

Ce plan aurait été compromis par Liverpool, qui aurait vu une offre de 51 millions de livres sterling rejetée au cours de l’été. Maintenant, cependant, ils sont prêts à augmenter les enchères avec une offre de 68 millions de livres sterling qui serait en préparation.

Klopp est enthousiaste, mais le Real se battra pour Rodrygo

Klopp est considéré comme une force motrice derrière une telle approche, bien que selon le gourou de confiance des transferts Fabrizio Romano, le Real ne facilitera pas les choses.

Il a tweeté que l’équipe de Carlo Ancelotti n’avait « aucun plan » pour vendre Rodrygo en janvier. De plus, il a confirmé que Liverpool n’avait pas encore ouvert de négociations.

Peut-être avec l’intérêt des Reds à l’esprit, Romano a ajouté qu’un nouveau contrat pour Rodrygo « sera bientôt discuté ». Bien sûr, il est possible de lier le Brésilien à de nouveaux termes était de toute façon dans leur esprit.

Du point de vue du joueur, le rapport initial d’El Nacional suggérait que Rodrygo pourrait être ouvert à un mouvement.

Il a été décrit comme commençant à « penser à faire ses bagages » et à se diriger vers un club où il peut « se sentir plus important ». La grande majorité de ses 15 matches de championnat ce trimestre est venue du banc.

Liverpool a également été lié à ses collègues attaquants Raphinha et Jarrod Bowen. La paire de Premier League fournirait une solution plus prête au problème imminent de la CAN à Liverpool en 2022.

Brighton gagne Liverpool, course de transfert de Man City?

Pendant ce temps, Brighton se rapprocherait de la signature d’un prodige polonais, Liverpool et Man City étant sur le point de perdre.

Le Daily Mail écrit que les Seagulls sont sur le point de conclure un accord pour Kacper Kozlowski, 18 ans. Il représente l’équipe polonaise Pogon Szczecin mais est prêt pour des choses plus grandes et meilleures.

La starlette a fait ses débuts en équipe première à seulement 15 ans. Depuis, il a été pressenti pour un passage dans l’une des meilleures ligues européennes.

Ce transfert pourrait enfin avoir lieu cet hiver car Brighton est prêt à payer son prix de 8 millions de livres sterling. Kozlowski aura besoin d’un permis de travail, mais les Seagulls sont convaincus qu’un accord sera conclu.

L’équipe de Potter veut le prêter à l’équipe belge de Pro League Royale Union Saint-Gilloise pour le reste de la campagne.

Kozlowski a été repéré par Liverpool, Man City et l’AC Milan dans le passé. Mais il semble que Brighton donnera au jeune meneur de jeu sa grande chance en Angleterre.

