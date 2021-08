Klopp intervient personnellement pour clarifier la position de transfert de Liverpool et de la Serie A

Kostas Tsimikas ne quittera pas Liverpool cet été – et Jurgen Klopp répond personnellement à ses prétendants pour que ce soit clair, selon les rapports.

Tsimikas a rejoint Liverpool l’été dernier pour seconder Andy Robertson. Cependant, les opportunités étaient rares lors de sa première saison. Par conséquent, certains clubs étrangers pensent qu’il pourrait y avoir une chance de signer l’ancien homme de l’Olympiacos cet été.

L’intérêt pour Tsimikas semble provenir de la Serie A en particulier, bien qu’il n’ait jamais joué en Italie auparavant. Napoli a besoin d’un nouvel arrière gauche et considère l’international grec comme une alternative moins chère à Emerson Palmieri de Chelsea.

Plus tôt cette semaine, il a été affirmé que Liverpool pourrait sanctionner un départ en prêt de Tsimikas à Naples. La décision finale, cependant, serait prise par Jurgen Klopp.

Le manager a maintenant eu son mot à dire, cependant, dans les coulisses. Selon Il Mattino (via le Daily Mirror), Klopp a personnellement repoussé les offres du joueur de 25 ans.

Alors que Tsimikas n’a joué que sept fois lors de sa première saison à Liverpool, dont seulement deux apparitions en Premier League, il est toujours important pour le club d’avoir un adjoint pour Robertson.

L’international écossais a commencé chaque match de championnat pour Liverpool la saison dernière. À 27 ans, il est dans la fleur de l’âge et continuera probablement sa mainmise sur le maillot de départ.

Mais Klopp espère que Tsimikas pourra offrir plus de concurrence à son coéquipier cette saison.

En effet, Tsimikas a révélé que plusieurs facteurs l’avaient empêché de progresser la saison dernière. Avec ces problèmes derrière lui, il pourrait avoir une année plus influente.

L’arrière latéral a récemment déclaré au site Web de Liverpool : « Les six premiers mois ont été très difficiles pour moi parce que j’avais COVID et deux blessures, mais la seconde moitié de l’année a été très bonne et je me suis entraîné très dur pour revenir des blessures.

“Maintenant, je suis plus prêt et en forme pour tout donner pour l’équipe et les aider à atteindre nos objectifs.

« Je sais que je dois défier le meilleur arrière gauche du monde. Cela me donne le pouvoir de bien faire mon travail tous les jours, de continuer à travailler dur et de continuer à être aussi bon que possible.

“Mon objectif pour la saison prochaine est de rester en bonne santé, tout d’abord, et ensuite de jouer plus de matchs et d’aider mon équipe.”

Un homme de Liverpool rajeuni fait allusion à un demi-tour

Un autre joueur de Liverpool à être lié à une sortie en raison d’un manque de notoriété en équipe première est Xherdan Shaqiri.

L’international suisse a récemment déclaré qu’il était prêt pour un nouveau défi. Mais il a ensuite semblé revenir sur cette décision en révélant où se trouve vraiment son objectif.

Lorsqu’on lui a demandé comment il se sentait, il a répondu : « Bien, bien. Je suis heureux d’être à nouveau avec l’équipe ici. J’ai hâte de faire une bonne pré-saison et de recommencer une bonne campagne.

« On a eu des vacances, les gars qui étaient à l’Euro ou à la Copa America. Je suis ici depuis quelques jours et j’essaie de me remettre en forme à 100 %. Je me sens bien.

“C’était un très bon Euro personnellement et bien sûr avec mon pays. C’était quelque chose d’historique ce que nous avons réalisé et c’est quelque chose de spécial pour mon pays. Je suis très fier de ça.

« Cela me dit le travail acharné que je fais chaque jour et avec mon pays. Je suis très, très content et heureux et fier, bien sûr, d’avoir réalisé ce genre de chose. J’espère que beaucoup plus va venir.

Shaqiri est convaincu que les hommes de Klopp peuvent reprendre la course pour le titre cette saison.

« Bien sûr, oui. On a [a] un groupe de qualité et de très bons gars – c’est aussi très important pour avoir de bons caractères. Pour réussir en tant que club, nous devons rester unis en équipe.

“Si nous faisons cela et si nous donnons tout ce que nous avons avec notre talent sur le terrain et que nous nous battons avec l’équipe, nous pourrons réaliser beaucoup de choses cette saison”, a-t-il ajouté.

