Klopp justifie la performance de Mané

14/05/2021 à 10h27 CEST

Liverpool a battu Manchester United jeudi dans un match 2-4 dans lequel Mané est devenu le principal protagoniste après le coup de sifflet final. Le footballeur a refusé à l’entraîneur sa main après qu’il ne se soit pas aligné comme partant. A cette occasion, il a opté pour Diogo Jota, qui a marqué le but qui leur a donné une égalité à 1 en première mi-temps.

Klopp a justifié Sadio Mané après le match, minimisant le geste du Sénégalais: “Je n’ai aucun problème avec Mané. J’ai pris une décision après la dernière séance d’entraînement: j’ai décidé de mettre Diogo Jota dans l’équipe de départ. Les garçons ont l’habitude de m’expliquer, mais il n’y avait pas de temps pour ça “ admis. Bien qu’il ait nié que cet acte aurait des conséquences pour le joueur. “C’est la situation, pas plus. Tout va bien“.

L’équipe a réalisé contre United un victoire transversale dans la saison avec laquelle ils sont à quatre points de Chelsea, et donc, des Champions. De plus, cette victoire est la première à Old Trafford après sept ans sans prendre les trois points de Manchester.

La saison douce-amère de Mané

Le Sénégalais ne mène pas la campagne qui lui perturberait en raison de son niveau, avec une moyenne de buts bien inférieure à l’habituel. Il l’a expliqué lui-même sur Canal + France: «C’est la pire saison de ma carrière. Je dois l’admettre. Si vous me demandez ce qui ne va pas, je ferai de mon mieux pour vous répondre. Personnellement, je ne sais pas. J’ai toujours essayé d’être positif, que les choses se passent bien ou mal. Je me remets tout le temps en question », a-t-il expliqué.

«J’ai même fait des tests pour voir mon corps. Est-ce que je mange les bons aliments ou est-ce que quelque chose ne va pas? Mais ils ont vérifié les résultats et tout va bien & rdquor;il ajouta. «J’ai besoin de comprendre que dans la vie il y a des hauts et des bas. Je vais continuer à travailler dur, et peut-être qu’avec le temps cette situation passera », a-t-il admis dans un communiqué pour la télévision française.