Le patron de Liverpool, Jurgen Klopp, a fait l’éloge de Diogo Jota après que l’attaquant a marqué deux buts contre Southampton.

Les Reds ont perdu 4-0 à Anfield, alors que Jota a été rejoint par Thiago Alcantara et Virgil van Dijk sur la feuille de match. Le résultat les place à 28 points en 13 matchs, et à un seul derrière le leader de la ligue Chelsea.

L’équipe de Thomas Tuchel a la chance d’avoir quatre points d’avance lorsqu’elle accueillera Manchester United à Stamford Bridge dimanche.

Jota a ouvert le score contre les Saints en seulement deux minutes. Sadio Mane et Andy Robertson se sont liés en bas à gauche, avant que Mane ne mette un ballon dans la surface. Jota a glissé pour marquer sept buts pour la campagne.

Son huitième est arrivé 20 minutes plus tard, lorsqu’il a tapé dans un filet ouvert après avoir été mis en place par Mo Salah en forme.

Thiago, qui a marqué un superbe but contre Porto en milieu de semaine, a ensuite poursuivi sa bonne forme en donnant l’avantage à Liverpool 3-0. Son entraînement du pied gauche a pris une grande déviation en passant devant Alex McCarthy.

van Dijk a marqué un but rare après la pause. Il s’est connecté avec un corner de Trent Alexander-Arnold après s’être éloigné d’un mètre d’Oriol Romeu dans la surface. McCarthy a eu le contact sur la volée mais n’a pas pu le retenir.

Dans son interview d’après-match, Klopp a déclaré (via The Guardian): « Au début, nous avons été choqués parce que nous ne pouvions pas jouer au football que nous voulions jouer. D’un coup tu perds ton rythme et c’est ce qui nous est arrivé la saison dernière.

« Cette année, nous avons eu une pré-saison qui était une véritable pré-saison, ce qui a été incroyablement utile. Nous avons pu travailler sur beaucoup de choses et retrouver la stabilité. En parlant de stabilité, je n’étais pas content des chances que nous avons concédées aujourd’hui, pour être honnête.

«Je n’ai aucun problème si Alisson doit faire des arrêts dans un match, mais ces arrêts étaient spectaculaires, un tête-à-tête avec le gardien de but à deux reprises ne devrait pas se produire trop souvent dans un match. Nous devons travailler là-dessus pour être aussi stables, aussi sérieux et impitoyables défensivement que possible afin que cela nous donne la plate-forme pour jouer au football et ensuite nous pouvons marquer. Ce ne sera pas une éternité que nous marquons deux buts par match mais je suis content pour l’instant.

Interrogé sur l’international portugais Jota, Klopp a ajouté : « Diogo est un joueur exceptionnel et un garçon exceptionnel. Il a signé pour nous il y a un an et demi et c’est la signature parfaite car il a tout ce dont un joueur de Liverpool dans cette équipe a besoin ; il a les compétences techniques, il a les compétences physiques et il est très intelligent, il peut donc apprendre toutes les choses tactiques rapidement.

Suivez nos réseaux sociaux – nous sommes sur Facebook, Twitter et Instagram

«Il peut également jouer les trois postes d’attaquant et le n ° 10. Il a la vitesse et le désir de finir les choses. Son bilan de buts est plutôt bon.

« Malheureusement, il a eu une grosse blessure l’année dernière et cela n’aide jamais, mais il est de retour et il s’intègre très bien dans cette équipe et je suis vraiment heureux pour lui. Aujourd’hui, il aurait pu prendre une meilleure décision de marquer, mais il a été assez intelligent pour marquer la deuxième fois.

Jota « profite » des meilleurs coéquipiers de Liverpool

Lors d’une interview d’après-match avec Sky Sports, le buteur Jota a déclaré : « Au final, c’est un bon match pour nous. Nous nous sommes bien adaptés à leurs trois à l’arrière. Ils ont encore changé en seconde période. Nous avons profité. Il y avait des places en première mi-temps. Une feuille blanche aussi donc une bonne performance.

« C’est toujours plus facile quand on démarre bien avec un but à domicile. Nous savions par le passé que nous menions 2-0 et que nous n’avions pas gagné le match. Mais nous l’avons fait aujourd’hui et c’est important. Le plus important est que nous gagnons.

«Je profite de jouer pour une bonne équipe. Heureusement pour moi, je peux marquer des buts et j’espère continuer à le faire.

«Même avec les changements que nous apportons depuis la Ligue des champions, il est important d’avoir tout le monde à bord. Ce mois-ci, c’est un match tous les trois jours. Nous devons juste continuer. »

LIRE LA SUITE: Jurgen Klopp sanctionne le transfert d’un homme de 80 millions d’euros qui l’a « ravi » à Anfield