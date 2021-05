Klopp montre son soutien à Thiago

08/05/2021 à 22:33 CEST

Thiago Alcántara a du mal à s’adapter à la Premier League, et n’a pas réussi à trouver sa meilleure performance dans un Liverpool qui est actuellement hors des positions européennes pour la prochaine saison.

L’ex du Barça et du Bayern de Munich a reçu de nombreuses critiques en Angleterre mais son entraîneur, Jurgen Klopp, a pris sa défense lors d’une conférence de presse et a souligné à quel point il était difficile de s’adapter à l’une des saisons les plus étranges de l’histoire du football.

“Thiago est arrivé au milieu d’une saison très difficile et est devenu un joueur très important pour nous. C’est la chose la plus importante que l’on puisse dire à son sujet. Il a très bien commencé, mais il s’est blessé et c’était difficile car il a fallu beaucoup de temps avant de récupérer. Et quand il est revenu, il l’a fait dans une équipe qui n’était pas vraiment en forme », a déclaré Klopp à propos de Thiago.

En tant que joueur, il travaille dur et est un bon garçon qui travaille dur techniquement, il était habitué à différents dessins au Bayern Munich. Ce n’est pas une année où une nouvelle signature brille, surtout au centre du terrain »il ajouta.