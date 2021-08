Klopp nomme deux qualités dont Liverpool avait davantage besoin lors du tirage au sort de Chelsea

in

Jurgen Klopp a apprécié le match nul 1-1 de Liverpool contre Chelsea malgré le fait qu’ils auraient pu obtenir un meilleur résultat – mais il voulait voir plus de deux qualités.

Liverpool a pris du retard lorsque Kai Havertz a marqué une tête sensationnelle après un corner de Reece James au milieu de la première mi-temps. Mais on leur a présenté un moyen de revenir dans le match lorsque James a été expulsé pour un handball sur la ligne. Dans la foulée, Liverpool a remporté un penalty, que Mohamed Salah a marqué.

Malgré un avantage masculin pendant toute la seconde mi-temps, Liverpool n’a pas pu dépasser une arrière-garde têtue de Chelsea et a dû se contenter d’un point.

Il y aura beaucoup de temps après la pause internationale pour développer une certaine forme, mais Klopp a vu cela comme un point gagné plutôt que deux perdus.

Klopp a déclaré à Match of the Day : « Notre presse en première mi-temps était absolument exceptionnelle.

« Chelsea est dangereux dans toutes les situations et c’est ainsi qu’ils ont marqué le but. Je pense que nous sommes tous d’accord pour dire que nous aurions pu mieux le défendre.

« Tout était agréable à part le résultat. J’ai vu deux très bonnes équipes de football. C’était une excellente première mi-temps de notre part et en fait une bonne seconde parce que c’est tellement difficile quand vous jouez contre neuf défenseurs et que vous devez créer et créer.

« Aurions-nous pu faire mieux ? Oui. Mais c’est le début de la saison.

« Bien sûr, nous aurions dû profiter davantage de l’avantage. Nous avons un point de plus qu’avant, alors continuons.

Klopp ne s’est pas plaint de la décision qui a conduit à l’égalisation de Liverpool, ce qui a laissé l’adversaire Thomas Tuchel incertain.

Le patron de Liverpool a déclaré: “Je pense que c’était un handball clair.”

Il a poursuivi: J’étais content de la performance de la première mi-temps – même si nous étions menés 1-0. J’aurais aimé qu’on ait un peu plus de gourmandise et de détermination. A part ça, j’ai aimé le jeu, j’ai aimé l’ambiance.

Klopp enthousiasmé par Elliott

L’un des joueurs les plus susceptibles de créer à Liverpool était Harvey Elliott, qui a conservé sa place après une performance impressionnable contre Burnley.

Le jeune milieu de terrain offensif a relevé le défi d’un match contre un adversaire plus coriace. Klopp insiste sur le fait que le joueur de 18 ans peut être un joueur clé pour lui cette saison.

Il a déclaré : « Quand vous êtes assez vieux pour conduire une voiture, vous devriez être assez vieux pour jouer au football.

« Il est au bon endroit. C’est un joueur intelligent. Il n’a pas eu l’air fatigué une seconde et a continué.

