Klopp offre un nouvel espoir de contrat à Salah; Le plan de Liverpool pour le choc contre l’AC Milan

Le manager de Liverpool, Jurgen Klopp, a insisté sur le fait que Mohamed Salah et le club avaient besoin de plus de temps pour un nouveau contrat potentiel pour l’attaquant.

L’international égyptien jouit d’une forme exceptionnelle jusqu’à présent cette saison après 19 buts en 20 matchs. Il a lutté pour des chances contre les Wolves samedi, mais il s’est quand même avéré crucial.

En effet, sa première touche et les suivantes laissez-passer pour le vainqueur de Divock Origi était sa neuvième passe décisive de la saison de Premier League.

Mais sa situation contractuelle est suspendue à son sort stellaire devant le but. L’accord de Salah expire à l’été 2023 et des discussions sur une prolongation sont en cours depuis un certain temps.

Salah a insisté en octobre pour que il ne peut jamais se voir dans un autre club mais Liverpool. Plus récemment, il a dit que même s’il est heureux, ceux au dessus de lui au club « doit résoudre » les problèmes liés à son accord.

Lorsqu’on lui a demandé si cela signifiait qu’il avait un rôle à jouer dans les pourparlers, Klopp a laissé entendre que le temps pourrait résoudre ces problèmes. Il a déclaré lors d’une conférence de presse : « Vous savez exactement de quoi il s’agit et nous parlons.

« Prolonger le contrat d’un joueur comme Mo n’est pas quelque chose que vous faites lorsque vous vous rencontrez pour une tasse de thé l’après-midi et trouvez un accord.

« Il n’y a vraiment rien d’autre à dire sur Mo. Il en parle quand on lui pose des questions. Je ne peux dire que quelques petites choses car le reste n’est évidemment pas pour le public.

« Mo va bien, je vais bien. Je pense que ce que nous voulons tous est clair et que des choses comme celle-ci ont besoin de temps. C’est ça. »

Klopp ne dirait pas si Salah commencerait ou même jouerait contre l’AC Milan mardi. Le dernier match de phase de groupes de la Ligue des champions de Liverpool est un match nul pour les visiteurs, qui ont déjà obtenu la première place du groupe B.

Cependant, Milan peut toujours se qualifier. A ce titre, il s’agit d’une fusillade entre l’équipe de Stefano Pioli, l’Atletico Madrid et Porto pour la deuxième place.

Quant à savoir qui pourrait jouer pour Liverpool, Klopp a admis « nous devons faire une rotation » après avoir joué une équipe presque inchangée au cours des trois derniers matchs.

Klopp donne un indice sur les nouvelles de l’équipe de Liverpool

L’attaquant Divock Origi est « très susceptible » d’avoir sa chance, a confirmé Klopp en plaisantant, après son dernier vainqueur contre les Wolves.

Cependant, Klopp ne sait pas si Curtis Jones, Joe Gomez, Naby Keita ou Roberto Firmino reviendront tous de blessure.

« Il faut voir. Encore une fois, je suis entre les mains du service médical à peu près parce que je dois accepter toutes leurs décisions », a-t-il déclaré.

« Nous avons des joueurs qui ont joué beaucoup de matchs. Ce qui est bien avec la Ligue des champions, c’est que nous avons la possibilité de changer cinq fois et c’est ce que nous allons utiliser.

« Il est possible que ceux qui sont blessés aient quelques minutes, mais c’est difficile de commencer si vous n’êtes pas capable de jouer 45. »

Liverpool a battu Milan 3-2 à Anfield lors de son premier match de groupe, marquant tôt puis se remettant d’un revers.