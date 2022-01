Klopp, possiblement positif au coronavirus

01/01/2022

Le à 18:16 CET

L’entraîneur allemand Jürgen Klopp a donné un résultat « vraisemblablement » positif lors d’un test de covid donc il ne sera pas présent au match que son équipe, Liverpool, jouera contre lui Chelsea à Stamford Bridge le dimanche, le vingt et unième jour du premier ministre.

Liverpool a annoncé que Klopp « il a produit un résultat suspect dans ses tests » et qu’il ne sera pas à Londres pour diriger son équipe. « Klopp a des symptômes légers et est isolé. Son assistant Pepijn Lijnders dirigera l’équipe contre Chelsea. »

L’entité ‘rouge’ indique également que trois autres membres du staff technique ont été testés positifs ces derniers jours mais que personne d’autre sur le campus n’est infecté par le virus.

Vendredi, cependant, Jurgen Klopp lui-même a révélé que trois footballeurs avaient été testés positifs, bien qu’il n’ait pas révélé leur identité.

L’entraîneur allemand ne pourra pas diriger son équipe dans un affrontement clé de la saison. Après la victoire de Manchester City sur le terrain d’Arsenal (1-2), Chelsea et Liverpool, séparés des leaders respectivement par onze et douze points, ont besoin de la victoire pour rester dans la course au titre.