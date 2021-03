Klopp prendra un an de congé lorsqu’il arrêtera d’entraîner Liverpool

18/03/2021 à 20:44 CET



Jurgen Klopp est déjà clair que quand il quitte son temps à Liverpool, il veut une pause. En fait, il l’a confirmé dans une interview accordée au journal allemand Sport Bild, dans laquelle il a déclaré que quiconque lui propose un poste, se reposera pour une année sabbatique.

« L’année sabbatique se produira définitivement, définitivement. Si nous ne gagnons pas plus de matchs de Premier League Et la pensée des propriétaires change, je vais prendre un an de congé. Pas de question, a commenté Klopp.

«C’est clairement un accord avec ma famille, et c’est probablement aussi avec mon médecin généraliste. Une chose est claire: quand je termine mon passage à Liverpool, il y aura certainement un an de congé. Personne n’a besoin d’appeler, ni après quatre mois, ni après six. Peu importe qui m’appelle: ce sera une pause d’un an!& rdquor;, a-t-il ajouté.

Klopp a un contrat avec le club « rouge » jusqu’en 2024 et est avec le club depuis cinq ans et demi. Liverpool ne traverse pas son meilleur moment pour le moment, mais l’Allemand a rendu l’illusion à Anfield et il semble peu probable que la direction du club décide de le licencier.

L’ancien entraîneur du Borussia Dortmund était l’un des noms qui sonnait le plus pour prendre la direction de l’équipe nationale allemande, suite à la démission de Joachim Löw. Klopp lui-même a été chargé de démystifier cette rumeur.

«Désolé mais nous ne pouvons pas continuer à mijoter. Je n’ai pas dit que je ne voulais pas être entraîneur national, ce que j’ai dit, c’est que je ne peux pas. Il y a une grosse différence. J’ai un engagement très clair envers Liverpool. Je suis là depuis six ans et nous nous faisons confiance. Ce serait certainement un grand honneur d’être entraîneur national, mais ce n’est pas le bon moment », a déclaré Jurgen Klopp.