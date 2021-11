Klopp prépare Sadio Mane à « se venger exactement » au milieu des inquiétudes suscitées par la star de Liverpool

Jurgen Klopp conseille à Sadio Mane de « rembourser les joueurs avec le football » avec le manager de Liverpool fermement convaincu que les défenseurs de l’opposition ciblent délibérément le leader sénégalais.

Mane est de retour dans le groove à Anfield cette saison, marquant neuf buts en 17 matches cette saison. C’est ce genre de forme qui plaît à Klopp, surtout compte tenu des difficultés de Mane la saison dernière. En effet, l’ancien homme de Southampton admis à subir des tests médicaux dans le but de faire la lumière sur une inquiétante perte de forme.

Mais maintenant de retour à son meilleur niveau, Klopp pense que Mane est délibérément ciblé par des adversaires qui cherchent à le liquider et à annuler son efficacité.

L’Allemand a été impliqué dans un échange de ligne de touche en colère avec Mikel Arteta le week-end dernier alors que les Gunners ont été battus 4-0. C’était après que le patron des Gunners ait réagi à un défi apparemment anodin de l’attaquant de Takehiro Tomiyasu..

Cela s’est produit quelques semaines seulement après que Klopp a été contraint de remplacer Mane à la mi-temps contre l’Atletico Madrid. Cette décision est apparue à la suite de l’apparent sens du jeu de la partie espagnole qui, selon Klopp, entraînerait l’expulsion du joueur.

Klopp a également appelé le Real Madrid et Flamengo pour ce qu’il perçoit comme des tactiques similaires.

Et tandis que les adversaires de la Premier League ont tendance à être moins cyniques, Klopp prépare néanmoins Mane à se venger.

« C’est sûr que pendant beaucoup plus longtemps, c’était une chose, même quand ce n’était pas évident à l’extérieur », a déclaré Klopp à propos du traitement de Mane.

«Vous pouvez le voir dans les matchs, ils le choisissent parce qu’ils veulent le liquider, même si ce n’est pas si évident.

« Mais ce sont deux choses différentes ; l’un est de faire en sorte que Sadio soit vraiment agressif pendant le match. On l’a vu contre Flamengo en finale de la Coupe du monde des clubs.

Mane a été pris pour cible par Rafinha

«Rafinha voulait le chercher après qu’il leur ait causé des problèmes lorsque nous avons affronté le Bayern en Ligue des champions. C’était évident dès la première seconde.

«Mais Sadio est maintenant à un âge où il n’est plus aussi émotif. Mais nous avons tous besoin d’émotions évidemment et parfois nous les contrôlons mieux et parfois moins.

« Oui, nous avons eu ces discussions. Je ne pense vraiment pas que cela ait quelque chose à voir avec la situation contre Arsenal, ce n’était à peu près rien, un défi normal.

« Le titre (de sa conversation avec Mane) est : « Nous remboursons avec le football ». Quoi que nous fassions, nous les remboursons avec le football.

Sadio Mane est de classe mondiale, insiste Klopp

Mane souffre souvent d’avoir son record par rapport à son coéquipier de Liverpool Mohamed Salah.

Les buts de Salah ont parfois porté Liverpool lors de creux sous la forme d’autres. La saison dernière, par exemple, a été remarquable étant donné que la forme de Salah s’est maintenue même lorsque Mane a souffert.

Cependant, Klopp insiste sur le fait que Mane mérite d’être considéré comme un talent de classe mondiale à part entière.

«Je pense que nous pouvons juger Sadio en tant qu’individu, en tant que joueur de classe mondiale, alors c’est tout. Ce n’est pas contre Mo (Salah) ou quoi que ce soit », a ajouté Klopp.

« Vous voyez les chiffres : Mo a 108 buts (en Premier League) et Sadio en a 102 – la plupart pour Liverpool mais évidemment certains (21) avec Southampton. Cela montre simplement ce que ces deux gars ont fait pour nous ces dernières années.

«Avec Sadio, rien n’était vraiment nécessaire, quand on pense à la saison dernière et à cette saison.

«Je n’ai pas eu de longues discussions avec Sadio ou quelque chose comme ça. Sadio est une personne très confiante et nous nous sommes tous sentis le premier jour de la pré-saison, après une vraie pause, il était complètement là à 100%.

« Il était évident que s’il avait de la chance avec des blessures, ce serait une très bonne saison pour lui. C’est la qualité qu’il a et c’est ce qu’il montre maintenant.

