Klopp qualifie le jeune de Salah de « vrai talent » après la grève de la FA Cup

Jurgen Klopp a qualifié le jeune Kaide Gordon de « vrai talent » après son but pour Liverpool contre Shrewsbury en FA Cup.

Gordon, tout juste 17 ans, a donné le coup d’envoi les rouges retour à Anfield après avoir pris un retard choquant face à leur opposition de League One. Son but cool a été suivi de trois autres par les hôtes alors qu’ils est passé au quatrième tour.

Et l’attaquant, qui était par rapport à Mo Salah plus tôt cette saison, est également devenu le deuxième plus jeune buteur de l’histoire du club dans le processus.

S’adressant à BBC Sport, Klopp a déclaré: « C’est un vrai talent et sa principale force est sa finition.

« [It was] un but brillant et brillant. Vraiment calme et très calme.

L’entraîneur allemand a nommé une défense solide mais une attaque jeune pour le premier match de Liverpool après leur report forcé de Covid-19 en Coupe Carabao.

Il a poursuivi: «C’était vraiment bien à la fin à cause de toutes les luttes et de tous les problèmes que nous avons eus au cours des 10 derniers jours.

« C’était extrêmement important pour les garçons d’obtenir un match comme celui-ci, d’obtenir un résultat comme celui-ci.

« Nous nous sommes entraînés à peu près depuis vendredi et c’est ce que nous avons décidé avec cette formation. Les garçons se sont vraiment battus.

« Quand vous marquez le premier but contre vous, tant de choses peuvent arriver.

« J’aime vraiment la façon dont nous avons répondu et j’aime vraiment la façon dont la foule a répondu aujourd’hui. Tout le monde savait « oh, c’est un peu étrange, alors essayons », alors cela a énormément aidé.

« Nous avons commencé avec cinq très jeunes garçons. Ce sont vraiment de bons joueurs. Nous avons joué tellement de passes de sécurité en première mi-temps. Nous savions que nous pouvions jouer un meilleur football en seconde période.

