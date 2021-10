Klopp règle un dedans, un dehors pour le choc de Brighton; révèle le problème de Liverpool

Jurgen Klopp a exclu un milieu de terrain de l’affrontement de samedi contre Brighton, bien qu’un autre soit sur le point de revenir dans l’équipe de Liverpool.

Fabinho s’est blessé au genou lors de la victoire en Ligue des champions à l’Atletico Madrid et était absent pour le saccage de Manchester United. Nabi Keita, quant à lui, était à la fin d’un défi choquant de Paul Pogba dans ce match, mais il y a de meilleures nouvelles sur lui.

S’exprimant avant le choc des Seagulls, Klopp a déclaré: « Naby Keita a l’air bien, il a eu de la chance. Je pense qu’il est prêt. Fabinho n’a pas l’air si bien, pas trop compliqué mais susceptible de le garder à nouveau à l’écart. Pas encore en formation d’équipe.

Les rouges le patron admet également qu’avoir des problèmes de sélection est toujours sain, surtout quand il a autant de meilleurs joueurs parmi lesquels choisir.

Il a ajouté : « Je dois prendre quelques décisions – Dieu merci ! Cela signifie que nous avons des options. Les mauvais moments, c’est quand vous ne les avez pas.

« Il y en a à faire, il s’agit de savoir qui semble le plus susceptible de nous aider à gagner le match. Espérons que ce soit la bonne décision.

« Je ne pense pas que ce soit possible [to keep everyone happy]. La chose que nous devons faire est de gagner des matchs au LFC. Vous devez accepter les décisions que prend le manager.

« Les joueurs font ça mais ils ne sont pas toujours contents. Ils montrent à l’entraînement qu’ils peuvent être influents.

«Je veux les garder heureux mais je veux aussi les garder en colère lorsque nous affrontons des équipes qui veulent des points, nous les considérons comme« nos points »si vous voulez. 28 matchs à venir, un bon début pour l’instant.

« Nous avons connu des moments difficiles et nous avons constamment des choses à améliorer. »

Klopp plaisante sur la légende de Liverpool

Pendant ce temps, le manager de Liverpool, Jurgen Klopp, a plaisanté en disant qu’Andy Lonergan « était une légende » après que son ancien gardien a rejoint ses rivaux Everton.

Le vétéran de 38 ans était avec les Reds lors de la saison victorieuse de la Premier League 2019/20 et a remporté des médailles en Super Coupe de l’UEFA et en Coupe du Monde des Clubs de la FIFA, bien qu’il n’ait jamais participé à un match pour les Merseysiders.

Après de courts passages avec Stoke et West Brom la saison dernière, le patron des Toffees, Rafa Benitez, a choisi Lonergan pour agir comme troisième choix derrière Jordan Pickford et Asmir Begovic à Goodison Park.

Lonergan a passé 11 ans à Preston, où Liverpool a remporté la Coupe Carabao en milieu de semaine. Et en parlant au journaliste du nord-ouest Simon Crabtree. Klopp a vérifié le nom du bouchon: «Nous avions, de mon point de vue, une légende 100% Preston North End ici avec Andy Lonergan.

« Il a gagné avec nous à peu près tout, nous l’aimions !

« Mais maintenant, je pense qu’il est à Everton … donc c’était une légende, il était une légende. »

