Le manager de Liverpool, Jurgen Klopp, a balayé sa deuxième mi-temps avec Virgil van Dijk lors du match nul 2-2 avec Brighton comme « normal ».

L’entraîneur a aboyé des ordres à son défenseur central alors que les Reds subissaient des pressions à Anfield. Malgré une avance de deux buts, Brighton a riposté. En effet, ils ont réclamé un point dans la seconde moitié.

L’ancien milieu de terrain de Liverpool Adam Lallana s’est avéré influent pour les Seagulls après la pause.

Il a obtenu la passe décisive pour l’égalisation de Leandro Trossard et s’est sauvé un tir, alors que Liverpool avait du mal à maîtriser l’élan qui tournait en faveur de l’équipe adverse.

Au milieu des luttes de son équipe, Klopp a crié des ordres à Van Dijk. Interrogé sur sa conversation, il a minimisé l’incident. Cependant, il a admis que le défenseur central avait commis une erreur.

« Je ne sais pas à 100%, nous avons des conversations assez souvent », a déclaré le directeur au Daily Mail.

« Donc, il n’y a jamais une seule explication, vous ne pouvez pas maintenant en faire une histoire massive parce que j’ai dit avant que nous ne défendions pas les demi-espaces correctement. C’est le problème.

« Lorsque le gars sur le ballon n’est pas sous pression, vous ne pouvez pas avoir une dernière ligne haute, alors la dernière ligne tombe à ce moment-là et tout d’un coup, nous mettons la pression dessus, puis ils doivent pousser à nouveau.

«Donc, ce genre de choses, nous avons des règles claires, des moments clairs pour quand nous faisons quoi. Ce n’est pas facile. Maintenant je le sais [what the exchange was about], c’était celui où [Solly] Mars était à peu près le seul joueur à l’avant pour Brighton et Virgil était trop loin.

« À ce moment-là, il s’agissait de ça, mais oui, une conversation normale entre entraîneur et joueur. »

Le fait que Chelsea a battu Newcastle 3-0 ailleurs samedi n’a pas aidé la cause de Liverpool. En effet, les Bleus ont désormais trois points d’avance en tête du classement de la Premier League.

Klopp critique le langage corporel de Liverpool

Klopp dit aussi qu’il n’aimait pas Le langage corporel de Liverpool alors qu’ils perdaient deux points à domicile.

« Cela ressemble à une défaite », a-t-il déclaré. «Ce n’est pas seulement parce que nous menions 2-0 et que nous n’avons pas gagné, c’est parce que le match que j’ai vu, nous avons marqué deux des plus beaux buts que j’aie jamais vus marquer, qui ont été refusés.

« Le but pressant de Sadio était tout simplement malchanceux. Si vous voulez enseigner le pressage, vous montrerez cette situation. Mais interdit pour le handball, je suppose.

« Les meilleurs moments de la première mi-temps où nous avons montré comment nous pouvons blesser Brighton. A joué quelques passes décisives au centre et joué un très bon football, mais n’était que de 2-0.

« En deuxième mi-temps, nous n’étions pas assez bons. Le langage corporel, je n’ai pas tout aimé. C’était comme ‘oh mon Dieu, c’est vraiment difficile’. Oui, c’était clair avant le match.

Liverpool revient à l’action mercredi face à l’Atletico Madrid à Anfield en Ligue des champions.

