Klopp rend hommage au décès de la 97e victime de la catastrophe de Hillsborough

L’entraîneur de Liverpool, Jurgen Klopp, a exprimé sa tristesse à la suite du décès d’Andrew Devine, dont un coroner a confirmé qu’il était la 97e victime de la catastrophe de Hillsborough.

Le joueur de 55 ans est décédé mardi, plus de 32 ans après avoir été grièvement blessé lors de la tragédie de la demi-finale de la FA Cup des Reds contre Nottingham Forest le 15 avril 1989.

Dans un dossier d’enquête, vu par l’agence de presse PA, le coroner de Liverpool, Andre Rebello, a déclaré que l’enquête sur les 96 premiers décès de la catastrophe, qui s’est terminée en 2016, était “complète et approfondie” et au cours des audiences les circonstances de la gravité de la situation de M. Devine les blessures ont été prises en compte.

“En tant que tel, il est proportionné, raisonnable et suffisant pour moi d’adopter les conclusions et la détermination du jury dans leur intégralité”, a-t-il déclaré.

Le jury de ces enquêtes a enregistré une conclusion d’homicide illégal et a trouvé des erreurs et des omissions de la part de la police du South Yorkshire, du Sheffield Wednesday Football Club et du South Yorkshire Ambulance Service avant et après l’écrasement fatal sur les terrasses de Leppings Lane.

Il a constaté que le comportement des fans n’avait pas contribué à la catastrophe.

L’équipe et le personnel de Liverpool, actuellement dans un camp en Autriche, ont gardé un silence de 97 secondes avant l’entraînement jeudi.

“Nous avons découvert qu’Andrew était à l’hôpital la semaine dernière et nous espérions tous qu’il se rétablirait, mais ce n’était pas le cas”, a déclaré Klopp à liverpoolfc.com.

«Nous avons perdu une personne incroyable, quelqu’un qui nous a montré à tous ce que c’est que de se battre et qui a refusé de céder même lorsque l’on s’attendait à ce qu’il ne puisse plus se battre.

«Je ne connaissais pas bien Andrew, mais je l’ai rencontré lorsqu’il a visité Melwood alors que les visites étaient encore possibles et que nous avons tous pu partager du temps avec lui.

« Nous sommes tous très tristes de cette nouvelle. Nous sommes tristes pour Andrew, nous sommes tristes pour sa merveilleuse famille qui a pris soin de lui pendant si longtemps et nous sommes tristes pour toute la famille de Liverpool car une autre vie a été écourtée par Hillsborough.

« Tous sont dans mes pensées et mes prières. Nous n’oublierons pas André. Il a eu un grand impact sur nous tous.

Devine souffrait de pneumonie et de fièvre

Le dossier d’enquête, de l’audience tenue mercredi, indiquait que Devine avait été admis au Royal Liverpool University Hospital le 12 juillet avec une pneumonie par aspiration et de la fièvre et était décédé le matin du 27 juillet.

Sa lésion cérébrale, causée par un traumatisme qu’il a subi à Hillsborough, signifiait qu’il était prédisposé à une pneumonie par aspiration mortelle, a découvert M. Rebello.

Le coroner a conclu : « Je trouve qu’il est plus probable qu’improbable qu’Andrew Devine ait été illégalement tué, faisant de lui le 97e décès depuis les événements du 15 avril 1989. »

Sir Kenny Dalglish, manager de Liverpool au moment de la tragédie, a écrit sur Twitter : « Les pensées de Marina et moi-même vont à la famille Devine, en particulier à ses magnifiques parents qui lui ont prodigué des soins incroyables.

“Andrew restera toujours dans les mémoires de tout le monde au Liverpool Football Club. Qu’il repose en paix.”

Des hommages ont également été rendus par la moitié bleue de Liverpool, le compte Twitter de l’Everton FC publiant un message qui disait : « Nous sommes profondément attristés d’apprendre le décès d’Andrew. Nos pensées vont à sa famille et, comme toujours, à toutes les personnes touchées par la tragédie de Hillsborough. »

Le commandant du match, David Duckenfield, a été innocenté d’homicide involontaire coupable par négligence grave lors d’un nouveau procès en novembre 2019, après que le jury de son premier procès n’ait pas été en mesure de rendre un verdict.

Plus tôt cette année, le procès des policiers à la retraite Donald Denton et Alan Foster et de l’ancien avocat de la force Peter Metcalf, accusés d’avoir entravé le cours de la justice à la suite de la catastrophe, s’est effondré après qu’un juge a statué qu’il n’y avait pas de cas à répondre.