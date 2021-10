Klopp réprimande Scholes sur les commentaires de Man Utd dans l’avertissement de Liverpool

Jurgen Klopp n’était pas d’accord avec l’affirmation de Paul Scholes selon laquelle la performance de Manchester United contre l’Atalanta ferait attendre le patron de Liverpool avec impatience le choc de dimanche.

United entre dans le match de Premier League après sa victoire en Ligue des champions mercredi. Cependant, ils ont dû travailler pour les trois points, revenir de 2-0 vers le bas gagner 3-2.

Les Red Devils ont peut-être gagné, mais Scholes a insisté sur le fait qu’il avait vu des « signes inquiétants » de leur affichage en première mi-temps.

Il a ajouté que Klopp «se frotterait les mains» en voyant United perdre deux avant la pause.

Interrogé sur les commentaires lors de la conférence de presse d’avant-match de vendredi, Klopp a rejeté une telle notion.

Il a déclaré: «Je regardais le match et il n’y a pas eu une seconde où je me frottais les mains.

« Si vous regardez le match, vous pouvez évidemment voir que l’Atalanta a causé des problèmes à United en première mi-temps. Mais même dans cette mi-temps, United a eu trois occasions nettes et une situation avec le gardien de but.

« Donc, toutes les choses dans la seconde étaient la puissance pure et la présentation de United.

« Ils y sont allés et avec la qualité dont ils disposent, ils peuvent causer des problèmes à l’équipe, surtout lorsque vous arrêtez de jouer au football comme l’a fait l’Atalanta.

«Alors non, je ne me frottais pas les mains. Je prépare l’équipe pour un match difficile contre un très bon adversaire. Et c’est un match à l’extérieur pour nous et un match à domicile pour eux.

Klopp propose une mise à jour sur les blessures de Liverpool

Klopp pourrait avoir des réflexions à faire avant le voyage à Old Trafford, en particulier au milieu de terrain.

Naby Keita a marqué une volée contre l’Atletico, mais il est sorti à la mi-temps car son manager voulait plus de stabilité défensive.

Quant à savoir qui pourrait venir aux côtés de Jordan Henderson et Fabinho, Alex Oxlade-Chamberlain a fait une solide démonstration depuis le banc à Madrid. James Milner est également une option.

Cependant, Curtis Jones pourrait être de retour après un récent coup. Thiago Alcantara continue cependant de soigner sa blessure au mollet.

Liverpool a gagné 4-2 à Old Trafford la saison dernière, lorsque le doublé de Roberto Firmino a aidé Liverpool à revenir par derrière pour gagner.

