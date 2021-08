Klopp révèle la «nouvelle» star de Liverpool et fait allusion à d’autres ajouts tardifs

Jurgen Klopp admet qu’il pourrait plonger à nouveau dans le marché des transferts avant la fermeture de la fenêtre d’été, mais estime que le retour du prêt d’une starlette du milieu de terrain est comme une nouvelle signature.

Liverpool n’a ajouté qu’un nouveau visage depuis la fin de la saison dernière. Les blessures défensives de l’équipe d’Anfield la saison dernière signifiaient que l’arrivée d’un défenseur central était toujours probable. Et les Reds ont payé 34 millions de livres sterling à RB Leipzig pour la star française des moins de 21 ans Ibrahima Konaté pour renforcer l’arrière-garde.

De nombreux joueurs ont été liés aux géants du nord-ouest mais, côté Konate, Klopp a gardé sa poudre sèche. Il ne reste plus que six jours avant que Liverpool ne commence sa campagne 2021-2022 contre les nouveaux garçons de la Premier League, Norwich City.

Et les hommes de Klopp ont terminé leurs préparatifs avec un match nul 1-1 contre l’équipe espagnole de l’Athletic Bilbao dimanche après-midi. Le tacticien allemand a avoué qu’il se contentait de travailler avec ce qu’il a mais a taquiné la possibilité d’une signature tardive.

“Je suis très content de l’équipe que j’ai”, a-t-il déclaré aux journalistes. « Vous ne pouvez pas signer le contre-presse, l’ambiance, notre hymne. Il existe différentes approches, mais nous n’avons aucune influence là-dessus.

“Il se peut qu’il se passe encore quelque chose avant la fin de la fenêtre de transfert.”

Klopp fait allusion à la progression du jeune

Liverpool a signé Harvey Elliott de Fulham à l’été 2019. L’ailier est devenu le plus jeune joueur à avoir débuté un match pour le club en septembre de la même année.

C’était contre Milton Keyes Dons en Coupe EFL alors qu’il faisait deux apparitions en Premier League. L’as né à Chertsey a signé son premier contrat professionnel avec Liverpool l’été dernier. Il a ensuite été prêté à Blackburn Rovers pour 2020-2021.

Et il a répondu avec sept buts et 11 passes décisives en 31 départs et 41 participations au championnat. À présent de retour à Anfield, le jeune de 18 ans a impressionné en pré-saison et a joué 84 minutes contre Bilbao.

Klopp s’est enthousiasmé pour la starlette. Et il a suggéré que ce n’est pas toujours la solution de payer des millions lorsque vous avez du talent sur le pas de la porte.

“Nous avons un nouveau milieu de terrain dans notre équipe à Harvey Elliott”, a-t-il ajouté. «Nous avons des joueurs qui peuvent faire un grand pas. Nous ne sommes pas aveugles. On voit ce que font les autres. Nous devons juste être capables de les battre.

« Harvey peut jouer à différentes positions. En pré-saison, nous voulions le voir dans un rôle plus profond et il a fait un grand pas dans la pré-saison.

“S’il reste en forme, le monde du football peut être vraiment excité à ce sujet. J’ai vraiment aimé sa performance et son attitude en pré-saison.

