Klopp révèle le message qui a déclenché la montée en flèche de Liverpool; répond à “l’indignation” de Guardiola

in

Le manager de Liverpool, Jurgen Klopp, a révélé l’instruction simple qu’il a donnée pendant la pause qui a mis son équipe en marche et a répondu à Pep Guardiola «indigné» après que l’Espagnol ait fulminé contre James Milner.

Liverpool ont été tenus à un match nul 2-2 à Anfield malgré deux fois la tête. Un affichage lent en première mi-temps dans lequel les Reds ont eu la chance d’entrer dans le niveau de pause a rapidement cédé la place à une performance plus dynamique en seconde période.

Mohamed Salah et Sadio Mane se sont superbement combinés pour ouvrir le score avant que Phil Foden n’égalise les visiteurs.

Un moment de magie suprême de Salah rappelant son célèbre but contre Tottenham a remis Liverpool en tête. Cependant, les hôtes n’ont pas pu s’accrocher après qu’une frappe déviée de Kevin de Bruyne ait rétabli la parité.

Chaque équipe a eu des chances de gagner en retard, notamment Fabinho en omettant remarquablement d’appuyer sur la gâchette lorsqu’on lui a présenté un but ouvert. Néanmoins, les scores sont restés au même niveau que le coup de sifflet à temps plein.

RAPPORT DE MATCH: Guardiola fait rage malgré une déviation cruelle annulant la magie de Salah dans Liverpool palpitant, tirage au sort de Man City

S’adressant à Sky Sports après le match Klopp a déclaré : « Dieu merci, un match de football a deux moitiés.

« Nous sommes vraiment contents du second et moins contents du premier pour des raisons évidentes. Nous avons fait beaucoup de choses mal en première mi-temps et City a fait beaucoup de bonnes choses en première mi-temps, donc nous n’avons jamais vraiment participé au match.

« Nous n’étions pas bien pires, nous n’avons jamais assez joué au football. J’étais le plus heureux dans ma carrière du coup de sifflet à la mi-temps.

“Il n’a jamais été prévu que nous jouions comme ça et nous avions besoin de la mi-temps et nous avons utilisé la mi-temps et joué une très bonne seconde mi-temps.

“Man City avec le ballon est une bonne équipe. Il existe des moyens de le défendre. Ils avaient des occasions claires mais ils n’ont pas marqué à partir de cela. Cela vous donne un très mauvais pressentiment qui conduit à ne pas jouer au football. Nous avions de longs bals qui n’avaient pas de sens.

«Toutes ces choses, nous avons changé immédiatement en seconde période. Nous étions maintenant dans le match et avons marqué de magnifiques buts avec le ballon.

Révélant l’instruction simple qu’il a donnée à ses joueurs qui a déclenché un revirement, Klopp a déclaré: “Le message était de jouer la passe supplémentaire. Nous n’avons pas du tout fait ça en première mi-temps.

« Voulons-nous gagner un match comme celui-ci ? Oui. Nous devons admettre aujourd’hui que le point est tout à fait correct.

Les difficultés de Barcelone pour nommer Xavi pourraient ouvrir la porte à deux autres successeurs potentiels de Koeman

Klopp répond à la réaction «indignée» de Milner de Guardiola

Interrogé sur le but merveilleux de Salah, Klopp n’a pas tardé à s’assurer que Mane n’était pas ignoré pour sa contribution.

“Les deux étaient plutôt bons”, a déclaré l’Allemand. « La plus grande chance que nous n’avons pas utilisée. Je n’ai aucune idée de comment Rodri a bloqué le ballon [Fabinho’s shot]. Pour moi, la balle était là, mais tout va bien.

« Si Leo Messi ou Cristiano Ronaldo marque ce but, alors le monde dit oui parce que c’est de classe mondiale. Il (Salah) est l’un des meilleurs joueurs du monde, c’est comme ça.

Lorsqu’on lui a demandé si Milner avait eu de la chance d’échapper à un deuxième jaune, Klopp a ajouté: “Pep s’est un peu indigné à ce sujet. Je n’ai pas vu mais j’ai vu la réaction de Pep évidemment mais je ne savais pas exactement pourquoi il avait fait ça.

“Milly a incroyablement bien fait la première mi-temps et ce n’est pas facile de défendre ces gars-là.”

LIRE LA SUITE: Jurgen Klopp s’échauffe dans une fouille barbelée contre des stars de la Premier League anti-vaxxing