Klopp révèle les intentions de Liverpool de couvrir les absences de Salah et Mane en janvier

Le patron de Liverpool, Jurgen Klopp, a révélé que son équipe trouverait une solution aux absences de Mohamed Salah et Sadio Mane à la CAN en janvier avant de parler de l’atmosphère d’Elland Road avant leur affrontement avec Leeds.

Salah et Mane devraient manquer une partie de la saison de Liverpool au début de 2022. L’Égypte et le Sénégal se sont qualifiés pour la CAN 2021 qui doit avoir lieu du 9 janvier au 6 février 2022. Le tournoi a été retardé à deux reprises en raison au Covid-19.

Après avoir vendu Xherdan Shaqiri, Liverpool sont un homme léger dans leurs options de profondeur à l’avant.

Harvey Elliott pourrait couvrir un flanc, bien que le jeune montant ait été principalement déployé en tant que milieu de terrain par Klopp jusqu’à présent.

Avec Divock Origi si hors de forme et si favorisé, il pourrait laisser l’équipe de Klopp en désavantage numérique au tournant de l’année.

Mais l’Allemand a déclaré que la solution ne pouvait pas toujours être trouvée sur le marché des transferts. Liverpool a de nouveau réalisé des bénéfices dans une fenêtre de transfert lorsque les ventes combinées d’une pléthore de joueurs de l’équipe ont dépassé les 36 millions de livres sterling déboursés pour signer Ibrahima Konate.

Klopp a maintenant laissé entendre que Liverpool ne sortirait pas du problème imminent, bien qu’il soit au moins pleinement conscient de la gravité de la situation.

« On le savait (les absences de Salah et Mane). Nous devons nous en occuper et nous nous en occuperons. Comment? On verra en janvier”, a déclaré le responsable (via l’AP).

«Les gens disent maintenant que nous devons signer deux attaquants avec la même qualité que Sadio et Mo.

“Cela ne peut pas être une solution car nous ne pouvons pas le faire, nous devons donc trouver une solution pour cela en janvier.”

Klopp se lance dans l’atmosphère d’Elland Road

Le début de saison invaincu de Liverpool sera testé dimanche après-midi lors de son voyage dans le West Yorkshire pour affronter Leeds.

A Elland Road, ils sont invaincus lors de leur dernière demi-douzaine de voyages toutes compétitions confondues. Mais l’avantage à domicile pourrait jouer un rôle important car le terrain accueille l’un des “Big Six” devant une foule nombreuse pour la première fois depuis leur retour en Premier League.

“Tout le monde me dit que l’atmosphère doit être vraiment exceptionnelle, donc je suis vraiment impatient d’y être”, a ajouté Klopp.

« J’en ai entendu parler mais je ne peux pas en dire grand-chose. Nous devons probablement demander (l’ancien milieu de terrain de Leeds James Milner) à Millie exactement comment cela se passe.

« Millie le sait des deux points de vue ; pas sûr, peut-être pas. Je ne sais pas s’il y a joué avec une autre équipe de Premier League. Qui sait? Mais il peut nous dire comment c’est et il nous le dira. Nous sommes Liverpool et cela signifie que tout le monde s’attend à ce que nous gagnions chaque match.

