Klopp révèle qu’il a rejeté l’offre de League One pour la star de Liverpool

Le manager de Liverpool, Jurgen Klopp, a révélé qu’il avait rejeté les offres de prêt, y compris de League One, pour l’étoile montante Curtis Jones.

Le joueur de 20 ans, qui a fait ses débuts en équipe première en FA Cup en janvier 2019, est devenu la clé des Reds. En effet, il a récemment a fait sa 50e sortie pour son club d’enfance contre Norwich en Coupe Carabao.

Mais alors qu’il a joué dans ce match, il a fait une plus grande déclaration lors de la victoire de mardi contre Porto.

Jones a décroché deux passes décisives lors du choc de la Ligue des champions, mais il a joué un rôle dans les cinq buts de Liverpool.

Pourtant, une grande partie de cette forme revient à Klopp. Le manager a révélé à Sky Sports qu’il avait gardé Jones au lieu de le laisser partir en prêt.

« Les gens m’ont demandé cent fois : ‘Peut-il être prêté ? Et si vous alliez là-bas pour vous entraîner davantage en match ? » Non, laissez-le être ici », a déclaré Klopp.

« C’est la bonne chose d’être vraiment engagé dans le club en tant que jeune garçon. Il n’aura peut-être pas 30, 40 matchs par saison à 18 ou 19 ans mais il peut encore beaucoup apprendre.

Je ne voulais pas le laisser aller jouer peut-être 30 matchs en League One. Je le voulais ici pour qu’il apprenne notre football. Et c’est ce qu’il a fait.

Jones Liverpool Jusqu’à présent, sa carrière s’est largement construite en tentant sa chance à la suite de blessures subies par d’autres.

Il n’a pas figuré dans l’équipe de la journée pour deux des quatre premiers matchs de Premier League cette saison, mais les blessures de Harvey Elliott et Thiago Alcantara l’ont laissé entrer.

La saison dernière, pendant ce temps, il a intensifié ses efforts au milieu des blessures et des changements de position pour Thiago, Jordan Henderson et Fabinho.

Pourtant, Jones a bien saisi sa chance et Klopp a insisté sur le fait que le milieu de terrain apprenait tout le temps.

Curtis Jones apprend à Liverpool

« Il a déjà eu des hauts et il y a eu des bas aussi, mais quand tu es ici, à la maison, qui s’en soucie ? dit Klopp.

« Vous en apprenez et vous devenez plus fort. Il est certainement plus fort maintenant qu’il ne l’était l’an dernier, même si la saison dernière, il avait déjà joué quelques très bons matchs.

«Il était sur la feuille d’équipe, puis ne l’était pas, puis n’était même pas dans l’équipe mais c’est normal.

« Il n’est pas le joueur à penser que je ne suis pas dans l’équipe, je ne m’entraînerai pas dur. Il le veut. Il est maintenant dans un très bon moment et nous devons nous assurer que cela dure. »

Suite à sa récente forme, Jones fait pression pour commencer l’énorme affrontement de dimanche en Premier League contre Manchester City.

Henderson et Fabinho sont susceptibles de commencer, mais Alex Oxlade-Chamberlain et Naby Keita n’ont pas encore montré leur meilleure forme ce trimestre. James Milner, quant à lui, remplacera probablement à l’arrière droit Trent Alexander-Arnold, blessé.

