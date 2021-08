Klopp révèle un obstacle inhabituel que Liverpool a surmonté lors de sa première victoire

Le gouvernement Johnson en danger ? (Image : .) Les rangs des conservateurs craignent que les mesures visant à réduire à zéro les émissions nettes de dioxyde de carbone pourraient aggraver la situation des citoyens les plus pauvres du pays. L’une des principales inquiétudes est que le Royaume-Uni prendra des engagements audacieux et coûteux lorsqu’il accueillera la […] More