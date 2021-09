Klopp révèle un triple coup de pouce à Liverpool, au milieu des problèmes de blessure de Keita et Thiago

in

Le manager de Liverpool, Jurgen Klopp, a révélé que Trent Alexander-Arnold, James Milner et Roberto Firmino se sont tous remis d’une maladie et d’une blessure, respectivement.

L’arrière droit Alexander-Arnold a raté la victoire de samedi dernier contre Crystal Palace et la défaite mardi de Norwich en Coupe Carabao pour cause de maladie. Pendant ce temps, mardi, Klopp a révélé que Milner s’était réveillé avec un rhume et qu’il ne s’était pas rendu à Carrow Road.

Cependant, Firmino a passé le plus de temps hors de combat du trio.

L’attaquant brésilien s’est blessé aux ischio-jambiers match nul avec Chelsea fin août.

S’adressant au site officiel de Liverpool jeudi, Klopp a déclaré: “Trent n’a pas été blessé, Trent était un peu malade. Il est de retour à l’entraînement, s’est entraîné hier et ira bien.

« Néco [Williams] fabriqué [his] premiers pas avant-hier ; hier un [recovery] journée; sera à l’entraînement aujourd’hui.

« Si c’est à 100 pour cent, nous verrons comment il peut y faire face.

« James était une chose similaire à Trent, il devrait donc être récupéré. Je l’ai vu courir ici, personne ne m’a dit le contraire – je suppose qu’il sera à l’entraînement aujourd’hui.

Cependant, Naby Keita ne jouera « probablement pas » contre Brentford samedi.

Le milieu de terrain, qui a souffert de blessures et d’un manque de séries de matchs, a marqué une volée de confiance contre Palace.

Comme cela a été la tendance de sa carrière à Liverpool à ce jour, cependant, il a subi une blessure contre Norwich après avoir donné un coup de pied dans l’herbe.

Le milieu de terrain Thiago Alcantara n’a “aucune chance” de jouer contre les Bees alors qu’il se remet d’une blessure au mollet.

Klopp et Liverpool inquiètent Keita

— Naby probablement pas. Ce n’est pas grave mais il faut attendre que la douleur s’installe, à peu près. On verra ça. Thiago, aucune chance », a ajouté Klopp.

“Policier [Firmino] entraîné déjà depuis deux ou trois jours, donc il est de retour en lice, permettez-moi de le dire comme ça. Nous l’avons utilisé un peu comme un « joker » [in training].

«Mais il sera à l’entraînement normal et nous devrons ensuite décider si nous l’emmenons avec nous ou non. Porto, 100 pour cent. Brentford, nous devons voir.

Liverpool a fait un bon début de saison, remportant jusqu’à présent quatre de ses cinq matches de Premier League.

Ils ont également remporté trois de leurs quatre derniers matchs toutes compétitions confondues 3-0, marquant trois fois lors de tous leurs derniers quatuors de matches.

Quelle est la prochaine étape pour Raheem Sterling ? Liverpool, Spurs, Barcelone…