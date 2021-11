Le patron de Liverpool, Jurgen Klopp, a salué la performance d’Alex Oxlade-Chamberlain contre l’Atletico Madrid et a expliqué comment le milieu de terrain a deux côtés cruciaux dans son jeu.

Le joueur de 28 ans a joué un rôle régulier pour les Reds ces derniers temps, participant à tous les sept derniers matchs. Cependant, une telle série de matchs contraste avec la majeure partie de sa carrière à Anfield.

En effet, il a subi des blessures et celles-ci se sont avérées graves, l’empêchant d’entrer pendant de longues périodes.

Maintenant, cependant, les rôles ont tourné. Oxlade-Chamberlain est resté en forme tandis qu’une foule d’autres milieux de terrain de Liverpool faire face à des sorts sur la touche.

Il a donc joué un rôle de premier plan et, dans une interview au Daily Mirror, il a expliqué à quel point les séries de jeux cohérentes aider à faire ressortir ses meilleurs attributs.

S’exprimant en réponse à ces commentaires, Klopp a fait l’éloge de la performance d’Oxlade-Chamberlain alors qu’il entamait la victoire de mercredi en Ligue des champions contre l’Atletico.

« Massif, je pensais que c’était un très bon match », a déclaré le manager. «Très mature, il a eu ses moments« Oxlade-Chamberlain », courir avec le ballon, tout ce genre de trucs.

« Mais nous avons aussi besoin de ‘M. Oxlade-Chamberlain’, le mature, le calme, le fermant. C’était vraiment un bon match.

«Nous avons eu une bonne discussion avant ce match sur ce à quoi nous nous attendions et il a rempli le rôle. J’étais vraiment content pour lui et c’est comme ça qu’on obtient le rythme, si on joue comme ça.

« Ce ne sera pas trop long jusqu’à ce que vous rejouiez [when you have rhythm], c’est comme ça.

Lorsqu’on lui a demandé s’il préférait l’un ou l’autre côté du jeu d’Oxlade-Chamberlain, Klopp a dit : « Oxlade a ça [both sides to his game], mais le problème c’est quand tu ne joues pas longtemps et que tu penses devoir convaincre les gens.

« J’étais vraiment heureux pour lui, une performance détendue mais extrêmement utile pour l’équipe. »

Klopp parle du choc entre Liverpool et West Ham

Compte tenu de la récente course d’Oxlade-Chamberlain et des blessures de Curtis Jones, Naby Keita et James Milner, l’Anglais pourrait commencer le match de Premier League dimanche contre West Ham.

Klopp a déclaré qu’il s’attendait à un match difficile contre les Hammers, qui occupent le quatrième rang du classement après 10 matchs et sont invaincus en six matchs, une série de cinq victoires consécutives.

« Ce sera un très bon match, j’en suis presque sûr », a déclaré Klopp. «Nous sommes dans un bon moment, ils sont dans un bon moment, c’est ainsi qu’un match de football devrait être avant le match.

«Je suis vraiment excité d’y jouer. Ce sera difficile, mais remerciez Dieu pour eux aussi. »

Liverpool a gagné 3-1 au London Stadium la saison dernière, tandis qu’Oxlade-Chamberlain y a marqué lors d’une victoire 2-0 des Reds en 2019/20.