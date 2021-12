Le patron de Liverpool, Jurgen Klopp, a révélé que l’arrivée de l’entraîneur des gardiens Claudio Taffarel fait partie de sa « grande idée » pour maintenir le succès après son départ d’Anfield.

Les fans des Reds ont connu six ans de montagnes russes sous le patron allemand depuis son arrivée en 2015. Il a fait une impression instantanée en atteignant trois finales lors de sa première saison.

Après s’être à nouveau rapprochés de la Ligue des champions en 2018, les succès européens et de la Premier League ont bien suivi. Les rouges sont aussi fermement dans la course au titre ce trimestre suite à une bagarre à cause de blessures.

Cependant, le moment viendra inévitablement où Klopp quittera Anfield. Il a insisté plus d’une fois sur le fait que il ne prolongera pas son contrat passé 2024.

Bien qu’il se concentre pour l’instant sur ce qu’il peut accomplir pendant qu’il est en charge, il ne veut pas laisser un trop grand vide lorsqu’il part.

Klopp a déclaré à ESPN que faire venir Taffarel, qui est un compatriote de la star brésilienne Alisson, était une grande partie de cette stratégie. L’ancien gardien de but, qui a joué pour son pays lors des Coupes du monde 1994 et 1998, a rejoint les rangs des entraîneurs des Reds en novembre.

« Nous avons vraiment une grande idée avec le club en général », a déclaré Klopp. « Donc, au cours de ces six ans et demi que je suis au club, j’essaie de m’améliorer autant que je peux, ce qui durera aussi quand je ne serai plus là.

«Je pense donc que nous avons en ce moment un groupe incroyable de gardiens de but. C’est vraiment important.

Le gardien de premier choix Alisson, 29 ans, a engagé son avenir à long terme avec Liverpool avec un nouveau contrat plus tôt cette année.

Pendant ce temps, Caoimhin Kelleher, 23 ans, est le deuxième choix et reste une perspective passionnante.

En tant que tel, Klopp a déclaré que Taffarel ajouterait à cela et aiderait la transition lorsque Klopp partirait.

Le joueur de 55 ans a fait 101 sélections pour le Brésil alors qu’il jouait pour Parme et Galatasaray, entre autres.

Klopp salue Taffarel à Liverpool

« [We want] L’expérience de Taffarel et nous voulons l’école des gardiens de ce club », a ajouté Klopp.

« Parce qu’évidemment Ali et Taffarel sont du même club, de la même région.

«Nous sommes vraiment excités à ce sujet. C’est un gars super. Et il est un peu plus âgé que moi, donc maintenant je ne suis plus le plus vieux du staff, ce qui est une raison très importante.

Le travail de Liverpool sur le terrain produit déjà des résultats exceptionnels, les Reds s’imposant 4-1 à Everton mercredi.