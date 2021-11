Klopp sacrifiera une star de 25 millions de livres sterling pour décrocher la signature de rêve de Liverpool

Liverpool semble prêt à vendre un milieu de terrain de renom pour aider à financer un mouvement pour un attaquant en demande, le Real Madrid s’intéresse à un homme de Leicester de 52 millions de livres sterling, tandis que les potins de samedi sur le transfert prétendent qu’une nouvelle offre majeure est imminente pour Harry Kane.

KLOPP PRÊT À SACRIFIER THIAGO POUR DÉBARQUER ADEYEMI

Jurgen Klopp est prêt à tirer profit du milieu de terrain Thiago Alcantara en janvier – si cela l’aide dans ses efforts pour amener une jeune star de premier plan à Liverpool.

Le milieu de terrain espagnol est lié à un retour dans le premier club de Barcelone. Leur nouveau manager Xavi connaît bien Thiago et veut qu’il devienne le cœur de leur équipe. En tant que tel, il aurait prévu une approche de 25 millions de livres sterling contre les Reds en janvier.

Et bien que Klopp aimerait idéalement garder Thiago, il sait qu’il devra peut-être le sacrifier compte tenu de leurs priorités ailleurs.

En effet, les Reds souhaitent recruter un nouvel attaquant en janvier avec Sadio Mane et Mohamed Salah tous deux absents pour la Coupe d’Afrique des Nations.

Et Klopp sait que l’absence de sa paire de stars pourrait sérieusement déstabiliser leurs efforts pour remporter le titre de Premier League. Avec la paire combinant une grande majorité des buts de Liverpool, il y a une forte prise de conscience qu’un autre corps doit entrer.

En tant que tel, l’homme que Klopp veut désespérément signer est la sensation du RB Salzbourg Karim Adeyemi.

Liverpool se serait attendu à ce que tout accord pour Adeyemi coûte environ 25 millions de livres sterling. Mais avec son agent qui vend le joueur à un certain nombre de clubs en Espagne et en Allemagne, ils font face à un prix beaucoup plus élevé.

À cette fin, le Real Madrid et Séville seraient tous deux en pourparlers avec ses représentants.

De plus, Salzbourg ne veut pas vendre en mi-saison et demande une offre énorme pour vendre en janvier.

En tant que tel, le Daily Express affirme que Thiago pourrait être vendu pour stimuler le kit de transfert de Liverpool et leurs espoirs de faire atterrir Adeyemi.

L’attaquant de 19 ans a inscrit 15 buts en 22 apparitions toutes compétitions confondues jusqu’à présent cette saison.

NOUVELLE OFFRE MAN CITY IMMINENTE POUR HARRY KANE

Manchester City est susceptible de tester la détermination de Tottenham à garder Harry Kane avec une nouvelle offre de janvier pour l’attaquant anglais. (ESPN)

Barcelone envisage une approche pour Saul Niguez s’il revient de Chelsea à l’Atletico Madrid en janvier. (Le soleil)

Paulo Fonseca refuse d’abandonner son rêve de gérer en Premier League malgré avoir raté des rôles à Tottenham et Newcastle. (Le soleil)

Le Paris Saint-Germain dépenserait 256 millions de livres sterling par an en salaires. (Le soleil)

Valence envisage une approche des loups pour Adama Traoré, selon des informations en Espagne. (Le soleil)

LE REAL MADRID POUR WILFRED NDIDI

Le Real Madrid est susceptible de déménager pour le milieu de terrain de Leicester City Wilfred Ndidi en janvier et est prêt à respecter son prix demandé de 52 millions de livres sterling. (Le soleil)

Le fils de 15 ans de Wesley Sneijder, Jessey, a signé son premier contrat professionnel avec le club néerlandais du FC Utrecht. (Le soleil)

Les Rangers prévoient d’ouvrir des pourparlers avec Giovanni van Bronckhorst au sujet de leur poste de direction samedi. (Le soleil écossais)

Les espoirs de David Moyes de signer un nouvel attaquant pour West Ham en janvier s’avèrent difficiles avec un certain nombre de cibles réticentes à jouer le second rôle derrière Michail Antonio en forme. (Courrier quotidien)

Le patron de Leicester, Brendan Rodgers, dirige actuellement une liste de quatre candidats pour remplacer Ole Gunnar Solskjaer à Manchester United. (Courrier quotidien)

Gareth Southgate gagnera probablement près du salaire de 6 millions de livres sterling que Fabio Capello a gagné en tant que manager de l’Angleterre s’il est capable de guider le pays vers la gloire de la Coupe du monde. (Courrier quotidien)

EDDIE HOWE A REMIS UN KITTY DE TRANSFERT DE 200 M £

Amanda Staveley aurait remis à Eddie Howe un coffre de guerre de transfert de 200 millions de livres sterling à dépenser au cours des trois prochaines années à Newcastle sans enfreindre les réglementations FFP. (Courrier quotidien)

Marcus Rashford s’entraîne avec les joueurs U18 de Manchester United pendant la trêve internationale pour améliorer sa condition physique. L’attaquant ne fait pas partie de la dernière équipe d’Angleterre en raison de problèmes de forme physique. (Courrier quotidien)

Hakim Ziyech veut quitter Chelsea en janvier, des informations affirmant que le Borussia Dortmund prépare une approche. (Express quotidien)

Teden Mengi devrait quitter Manchester United en prêt en janvier, Derby faisant partie de ceux qui aiment le défenseur. (Daily Mirror)

L’échec d’Ousmane Dembele à arriver à l’heure pour une rencontre de pré-entraînement avec Barcelone n’a pas été bien accueilli par le patron Xavi. L’ailier risque désormais une amende après être arrivé avec trois minutes de retard. (Daily Mirror)

ET PLUS DE GOSSIP DE TRANSFERT

Arsenal prépare un autre coup sur Bologne pour Mattias Svanberg – et j’espère que le début de vie positif de Takehiro Tomiyasu aux Emirats les aidera à sécuriser le milieu de terrain suédois. (Étoile du jour)

Manchester United oblige le gardien Dean Henderson à rester au club en janvier en raison de blessures et de craintes de performance concernant l’actuel numéro 1 David de Gea. (Étoile du jour)

Raheem Sterling est ouvert à un prêt à Barcelone s’il continue d’être un joueur à part entière pour Manchester City. (Les temps)

La FA se prépare à une réduction de 20% des revenus des droits télévisés à l’étranger pour les matchs de la FA Cup. Cela est dû à la pandémie et à l’effondrement du marché des droits en Chine. (Les temps)

Gennaro Gattuso affirme qu’il a des affaires inachevées à Ibrox au milieu des liens avec le remplacement de Steven Gerrard en tant que manager des Rangers. (Les temps)

Le Celtic et les Rangers lorgneraient le milieu de terrain adolescent de Newcastle United, Joe White, qui deviendra joueur autonome l’été prochain. (Enregistrement quotidient)