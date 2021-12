Klopp salue la cible de transfert Traoré; note la tendance parmi les adversaires de Liverpool

Jurgen Klopp a salué la cible de transfert Adama Traoré pour son rôle dans la difficulté de la vie de Liverpool et a noté une tendance parmi les adversaires des Reds.

Liverpool s’est hissé au sommet de la Premier League en attendant le résultat du soir de Manchester City après avoir remporté une dernière victoire contre les Wolves. La redoutable attaque des Reds a été émoussée par la défense résolue des Wolves pendant une grande partie du match. A la mi-temps, aucune des deux équipes n’avait inscrit de tir cadré.

Mais le combat de Klopp à Liverpool jusqu’à la mort, et au plus profond du temps additionnel, le super sous-marin Divock Origi a pillé un but gagnant vital.

Le vainqueur a déclenché des célébrations folles parmi les joueurs et le personnel d’entraîneurs, l’objectif d’Origi prenant une plus grande importance après la défaite de Chelsea contre West Ham lors du coup d’envoi de l’heure du déjeuner.

S’adressant à la BBC après le match, Klopp a noté que les Wolves avaient abandonné leur style fluide habituel sous Bruno Lage en faveur de fermer les écoutilles pour la visite de Liverpool. C’est une chose à laquelle les Reds se sont habitués, même si cela n’a pas refroidi le moral de Klopp.

« Absolument génial », a déclaré Klopp. « Un match très difficile, nous avons dû nous battre contre un adversaire qui a changé son approche. Ils sont normalement une équipe de football, nous n’avons pas vu grand-chose de cela aujourd’hui.

Traoré impressionne Klopp dans une défaite serrée

Liverpool a noué des liens persistants avec le dépliant des Wolves Traoré ces derniers mois. Les rumeurs se sont récemment intensifiées après qu’un rapport a indiqué qu’il pourrait être disponible pour aussi peu que 20 millions de livres sterling en janvier.

Bien que l’Espagnol n’ait inscrit ni but ni passe décisive, ses courses punitives ont causé toutes sortes de problèmes aux défenseurs de Liverpool de la première à la dernière minute.

Les commentaires de Klopp suggèrent qu’il est un fan de l’attaquant rapide en disant: « Ils ont défendu en profondeur avec beaucoup de joueurs et optent pour des contre-attaques et c’est vraiment difficile car il n’y a personne aussi vite que [Adama] Traoré.

« C’était un énorme défi pour notre concentration car nous avons raté des occasions énormes avec Diogo [Jota]. Mais il faut rester dans le jeu, c’est ce que nous avons fait.

« Nous avons amené [Alex] Oxlade-[Chamberlain] et Divock [Origi] et à la fin ça a marché et j’en suis vraiment content.

« Le match de football était vraiment bon dans des circonstances difficiles. Nous avons joué beaucoup de bonnes choses, ce n’était pas facile et quand le match est à 0-0, vous ressentez la pression quand vous voulez tellement ce résultat. Le fait que nous l’ayons le rend vraiment bien.

« J’ai entendu ça [the weather] se passe à Stoke, mais c’était à Wolverhampton et nous avons réussi et tout s’est bien passé.

Le drame tardif montre la «mentalité» de Liverpool – Origi

Le vainqueur du match, Origi, s’est également adressé à la presse, déclarant : « Nous nous sommes beaucoup battus et ce fut un match difficile contre une équipe solide offensivement et défensivement. Il s’agissait de gagner et cela montre notre mentalité.

« Nous avons les trois points qui sont importants pour maintenir l’élan.

«Parfois, dans des matchs comme celui-ci, vous essayez et essayez et cela ne se produit pas immédiatement, mais nous avons travaillé pour être calmes et nous avons de la qualité offensivement.

« Il [manager Jurgen Klopp] nous a dit que nous avions joué un bon match et que nous étions heureux, comme tout le vestiaire.

« Nous sommes venus ici pour gagner et finalement c’est arrivé, c’est pourquoi nous travaillons dur cette semaine pour cela. »

