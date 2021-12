Klopp se retourne contre lui, alors que le patron de Sadio Mane sauvage le manager de Liverpool

Le patron du Sénégal, Alou Cissé, a affirmé qu’il n’avait aucun respect pour Jurgen Klopp après son commentaire sur la CAN, et a insisté sur le fait que Liverpool doit son succès aux joueurs africains.

Jurgen Klopp n’a pas caché son dégoût pour les listes de matchs chargées. Sa consternation est alimentée par les pauses persistantes du football international, où une grande partie des stars de Liverpool parcourent le monde pour jouer pour leur pays.

Liverpool devra faire face à des perturbations importantes au cours de la nouvelle année lorsque la Coupe des Nations Avirca, deux fois retardée, aura enfin lieu.

Les Reds seront privés de Sadio Mane et Mohamed Salah, ainsi que du milieu de terrain Naby Keita.

Klopp avait déjà été interrogé sur les pauses internationales et déplorait à nouveau les sorties imminentes de ses stars.

« J’ai entendu ça si souvent qu’il n’y a pas de pause internationale avant mars », a-t-il répondu (via l’Express).

« En janvier, il y a un petit tournoi en Afrique, je veux juste dire, et je pense que l’Asie joue aussi à des jeux – l’Amérique du Sud aussi, super, j’ai hâte. »

La description par Klopp de la CAN comme un « petit tournoi » a attiré l’attention, bien que l’Allemand ait par la suite clarifié son commentaire en insistant sur le fait que son intention n’était pas de rabaisser le tournoi ou les Africains en général.

Klopp clarifie le « petit » commentaire

« Je ne voulais pas dire ça comme ça. Je ne sais pas pourquoi vous le comprenez comme ça », a rétorqué Klopp (via l’Express).

«Ce n’est même pas proche de l’idée dans mon esprit que je veux parler de la CAN comme d’un petit tournoi, ou du continent africain comme d’un petit continent, pas du tout.

« Ce que je voulais dire, c’est parce que les gens ont dit, et si vous regardez la conférence de presse dans son intégralité, si vous vouliez la comprendre de la bonne manière, vous auriez pu la comprendre de la bonne manière.

« J’ai dit : ‘il n’y a plus de trêve internationale avant mars’ et j’ai dit : ‘Oh et il y a un petit tournoi en janvier’, et je ne voulais pas dire un petit tournoi, comme on le dit quand il y a encore un tournoi. C’est ironique.

« Il y a encore un tournoi. Un gros. Nous perdons nos meilleurs joueurs contre la Coupe d’Afrique des Nations.

« Je ne suis pas un locuteur natif, mais si vous voulez mal me comprendre, vous pouvez le faire tout le temps. Je sais que je ne penserais jamais comme ça.

« Je ne comprends jamais pourquoi tu pensais comme ça pour être honnête, mais ce n’est vraiment pas OK, parce que je ne ferais jamais ça, mais c’est tout maintenant.

« Ce n’était pas mon intention, mais vous en avez fait quelque chose. Ce n’est pas si cool non plus pour être honnête à 100 pour cent.

Mais malgré ses éclaircissements, les commentaires de Klopp ont suscité des critiques cinglantes de la part du patron international de Sadio Mane, Aliou Cissé.

L’effet Ralf Rangnick ? Comment les quatre meilleures chances de Man Utd évoluent sous le tacticien allemand

« Qui fait [Klopp] pense qu’il est?

Selon l’Express, Cisse a donné les deux barils à l’Allemand, déclarant: « Pour qui Klopp pense-t-il qu’il est? »

«Je gère le Sénégal et mes joueurs jouent pour Klopp à Liverpool.

«Je respecte Liverpool mais pas Klopp qui sape les événements du football africain. Il est là où il est aujourd’hui grâce aux footballeurs africains.

« Il perdait chaque finale jusqu’à ce que Salah, Mane, Matip viennent à sa rescousse pour remporter sa toute première finale européenne majeure.

«Aujourd’hui, il a le cran de qualifier la CAN de ‘petit tournoi’. La CAN compte le même nombre de participants, 24, que l’UEFA Euro. Alors qui pense-t-il être ?

« La CAN aura les mêmes superstars qui l’aident actuellement à briller à Liverpool. La CAN est de la même qualité que l’Euro.

LIRE LA SUITE: Le chef d’Arsenal, Edu, envisage la cible avide de buts de Liverpool comme principale alternative Calvert-Lewin