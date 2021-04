Klopp s’excuse pour sa critique de Valdebebas

13/04/2021 à 23:23 CEST

Les mots de Jurgen Klopp juste avant le match aller du quart de finale de la Ligue des champions entre le Real Madrid et le Liverpool Ils ne se sont pas bien entendus avec de nombreux madridistas, et même Ronald Koeman est sorti en défense de Madrid lors de la conférence de presse précédant le classique.

L’entraîneur «rouge» a comparé Alfredo di Stéfano à un camp d’entraînement dans lequel la Ligue des champions n’aurait pas à être jouée, en la comparant à Anfield, et beaucoup ont été ceux qui ont critiqué ses propos, les qualifiant d ‘«excuses».

Une semaine plus tard et dans l’aperçu du retour à Anfield, Kopp dans une interview avec RMC Sport, a voulu clarifier ce qu’il a dit et Il s’est excusé pour sa critique de la ville sportive madrilène de Valdebebas.

“Cuand j’ai parlé d’un «vrai» stade, j’ai lu de nombreuses histoires sur ce que j’ai dit. Je ne voulais pas être irrespectueux. S’ils pensent que c’est le stade dans lequel ils devraient jouer, ça me va. Ils y ont joué toute la saison, je connais la situation, ils sont en train d’agrandir ou de rénover le Bernabéu, je ne sais pas exactement ce qu’ils font, mais tout va bien. Maintenant, faire une montagne de ce que j’ai dit me semble une blague, honnêtement. Mais si quelqu’un pense que j’ai été irrespectueux, mes excuses, ce n’était pas mon intention“, Klopp s’installa.