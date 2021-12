Klopp surpris par la star « folle » de Liverpool ; approuve Gerrard pour le meilleur poste

Jurgen Klopp a qualifié l’une de ses stars de « absolument folle » après sa présentation à Aston Villa, et a approuvé Steven Gerrard pour lui succéder dans la pirogue d’Anfield.

Liverpool a maintenu la pression sur ses rivaux pour le titre en remportant une victoire acharnée 1-0 sur Aston Villa. Les gros titres d’avant-match ont été dominés par le retour de Steven Gerrard à Anfield. Cependant, une fois que le premier coup de sifflet a retenti, rien de moins que d’assurer que son retour se termine par une défaite suffirait pour les Reds.

Liverpool a été émoussé dans une première mi-temps rare. Mais après la pause, ils ont commencé à prendre leur rythme.

Même ainsi, il a été laissé au mercuriel Mohamed Salah de trouver la percée. L’Egyptien a d’abord gagné puis a converti un penalty dans ce qui s’est avéré être les moments décisifs du match.

S’adressant à la BBC après le match, Klopp a déclaré: « Les 75 premières minutes ont été un football incroyable. Il est difficile. L’adversaire a défendu compact. Ça avait l’air vraiment bien, on a joué dans les espaces qu’on voulait jouer mais on n’a pas fini les situations ce qui est délicat.

«Nous sommes sortis en seconde période et savions que nous devions continuer – et nous améliorer en quelques instants.

« [We] n’étaient pas assez calmes dans la dernière passe. Nous avons continué. Nous avons marqué avec le penalty puis le soulagement était évidemment trop important et c’était un jeu ouvert inutile. Comme les maux de dents ! Personne n’a besoin de ça. Il y a des domaines à améliorer même lorsque nous gagnons des matchs de football, ce qui est bien.

«Je pensais vraiment avant le match, avec Alisson dans son short et son haut, ce n’est pas beaucoup pour ce match aujourd’hui.

«Oui, ces moments étaient là, je ne veux pas qu’Alisson soit occupé dans un match pour être honnête. C’est quelque chose dont nous allons parler et j’espère que cela ne deviendra pas un modèle, ou quoi que ce soit d’autre.

Klopp a ensuite tourné son attention vers Salah, saluant l’Egyptien comme « absolument fou ».

« Nous pensons tous à la pénalité », a-t-il poursuivi. « Tout le monde souhaite sur le moment tirer le penalty mais il l’achève.

« Tout le match n’a pas été des plus faciles, mais les triangles que nous avions sur l’aile droite et gauche étaient vraiment exceptionnels. Au final, nous n’avions pas assez de corps dans la surface en première mi-temps.

« J’aimerais que ce soit Stevie » – Klopp

À propos de Steven Gerrard, qui a dominé le discours d’avant-match, Klopp a déclaré: « Ce qui est bien, c’est que je n’ai aucun problème avec ce genre de chose.

« Je ne serai pas ici pour toujours, alors j’aimerais que ce soit Stevie ! Mais non, je ne me sentais pas sous pression aujourd’hui.

Van Dijk sur la course au titre, réception Gerrard

Le défenseur de Liverpool Virgil van Dijk s’est également adressé à la presse, déclarant : « J’apprécie chaque match auquel je joue.

«Ça allait toujours être un match difficile. Nous savions que nous devions être patients et nous battre pour chaque ballon. C’est le moins que vous ayez à faire contre cette équipe. Ils ont créé des moments de danger mais pas beaucoup de grandes chances que je ressens en ce moment. Je pense que nous méritions la victoire.

« C’est toujours une bonne sensation quand ça touche le fond du filet. Je pense que nous aurions dû faire mieux même après avoir marqué le but pour garder le ballon et jouer à travers eux. Nous ne l’avons pas trop bien fait. Mais c’est 1-0 et une cage inviolée donc nous ne pouvons pas être trop durs avec nous-mêmes.

Dans la course au titre, Van Dijk a ajouté : « Je ne sais pas. C’est quelque chose dont nous ne devrions pas parler.

« Nous nous concentrons sur le match qui nous attend et Villa a été un match difficile. Nous avons les trois points et c’est tout ce qui compte. La saison est longue. Tant de rebondissements à faire. Les trois équipes vont plutôt bien en ce moment mais la saison est longue.

Le Néerlandais a ensuite déclaré à propos de l’accueil chaleureux que Liverpool avait réservé à l’entraîneur adverse Steven Gerrard: « Oui, mérité. Il est Liverpool partout.

« Si vous pensez à Liverpool, vous pensez à Stevie G. C’est une légende et le sera toujours. Il sera toujours le bienvenu ici. C’était émouvant pour lui, je ne pense pas qu’il puisse le nier. C’était bon de le revoir.

