Klopp taquine les grandes nouvelles de Liverpool sur les derniers pourparlers sur le contrat de Mo Salah

Jurgen Klopp a révélé que Liverpool avait « de très bonnes conversations » avec Mohamed Salah au sujet de la prolongation de son contrat dans le Merseyside.

Salah, à qui il reste 18 mois pour son contrat avec Anfield, a déclaré à Sky Sports en octobre qu’il ne voulait jamais quitter le club. Cependant, son avenir dépend entièrement de l’acceptation par Liverpool de conditions qui conviennent à la fois au joueur et au club.

S’exprimant avant la défaite 5-0 de Manchester United à Old Trafford, Salah a déclaré à Sky Sports: « Si vous me demandez, j’aimerais rester jusqu’au dernier jour de ma carrière de footballeur, mais je ne peux pas en dire grand-chose – pas entre mes mains.

« Cela dépend de ce que veut le club, pas de moi.

« Pour le moment, je ne me vois jamais jouer contre Liverpool. CA me rendrait triste. C’est dur, je ne veux pas en parler, mais ça me rendrait vraiment triste.

« Pour le moment, je ne me vois pas jouer contre Liverpool, mais voyons ce qui se passera à l’avenir. »

Les Reds ont déjà lié un certain nombre de joueurs seniors à de nouveaux contrats. Cependant, le gros reste toujours – bien que Jurgen Klopp ne soit pas tout concerné car il a levé le voile sur le déroulement des pourparlers.

« Nous sommes dans de très bonnes conversations », a déclaré Klopp à Sky Sports News. « Je veux que ça arrive, mais quand ? Je m’en moque.

Aucun joueur n’a marqué plus de buts en championnat que Salah en Europe cette saison, Dusan Vlahovic, le meilleur objectif de Premier League, étant le seul à avoir égalé son total de 15 buts.

Salah devrait recommencer alors que les Reds se dirigent vers Tottenham en Premier League dimanche.

La FSG proche du Brésil

Pendant ce temps, un rapport en Amérique du Sud affirme que les propriétaires de Liverpool, Fenway Sports Group, sont sur le point d’étendre leur empire en rachetant le club de football brésilien Cruzeiro.

FSG ont été en charge des géants d’Anfield pendant plus d’une décennie et ont supervisé une période de succès. Après avoir fait venir Jurgen Klopp en tant que manager, les Reds ont remporté à la fois la Premier League et la Ligue des champions. Ils sont à nouveau difficiles sur les deux fronts en 2021-2022.

Mais tout n’a pas été douceur et lumière. Les propriétaires ont été accusés d’avoir utilisé le club pour augmenter leurs revenus.

Et leur implication dans le Super League européenne proposée a également creusé un fossé entre les fans et le club. FSG a les doigts dans un certain nombre de tartes et, en plus de Liverpool, possède les Red Sox de Boston de la Major League Baseball.

Cependant, il semble qu’ils soient sur le point d’ajouter un autre club de football à leur portefeuille. Le quadruple champion du Brésil Cruzeiro est actuellement au deuxième rang.

Ils espéraient attirer des investisseurs. Et l’ancien surintendant de Cruzeiro, Aloisio Vasoncellos, a confirmé à Superesportes, par The Mirror, que la FSG est dans le cadre.

« La négociation est internationale. Il y aura des propositions de tous les côtés », a-t-il déclaré. « Je soutiens la proposition de la Bank of Boston, qui a des liens avec XP (Investments).

« Ils possèdent Liverpool (Angleterre), qui est le club de football le mieux organisé et géré d’Europe. Il a même été champion du monde et plus tard vice-champion du monde.

Et il pense que la prise de contrôle est un moyen de sortir le club du bourbier et de le remettre à sa place.

« Ce jour marque cette division, entre le stade de la disgrâce, qui est passé, heureusement, et le stade de la grâce, qui se projette vers l’avenir », a-t-il ajouté. « Avec un horizon, je crois, fort. Cruzeiro a des atouts, il compte 10 millions de fans.

