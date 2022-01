Klopp va bondir comme cadeaux à prix réduits Liverpool chance de décrocher la cible à long terme Adama Traoré

Liverpool envisagerait sérieusement la signature d’Adama Traoré ce mois-ci au milieu des allégations d’une baisse de prix spectaculaire sur la tête de l’ailier des Wolves.

Traoré, 25 ans, a été fortement lié à un déménagement à Anfield au cours des deux dernières saisons. Tottenham était également considéré comme enthousiaste l’été dernier alors que Barcelone a été évoquée en lien avec le joueur. Cependant c’est le Lien rouge qui ne partira pas alors que Jurgen Klopp cherche à renforcer ses options d’attaque.

Cependant, la valorisation de Traoré par les Wolves a toujours été un point de friction. En effet, à son apogée, les Black and Gold auraient demandé des frais d’environ 50 millions de livres sterling pour le flyer espagnol.

Depuis lors, sa forme et sa régularité ont diminué. En effet, en 17 matches de Premier League cette saison, il n’a pas encore marqué ni aidé pour l’équipe de Bruno Lage.

La saison dernière, elle n’a également donné que deux buts et deux passes décisives en 37 apparitions.

Et avec son contrat qui doit expirer à l’été 2023, les loups semblent disposés à le laisser partir maintenant.

En tant que tel, Football Insider rapporte que Traoré est à vendre pour seulement 18 millions de livres sterling – une baisse d’environ 32 millions de livres sterling par rapport à son apogée.

Maintenant, le Daily Mirror affirme que l’évaluation a de nouveau éveillé l’intérêt de Klopp.

Alors que les Reds sont sur le point de perdre Sadio Mane et Mohamed Salah pour la CAN, leurs ressources offensives semblent devoir être étirées.

Cependant, l’ajout de Traoré allégera le fardeau de Roberto Firmino et Diogo Jota lors de l’attaque de Liverpool.

L’international espagnol est avec les Wolves depuis 2018, lorsque les West Midlanders ont payé 18 millions de livres sterling à Middlesbrough pour ses services. Cependant, son départ ce mois-ci le verra partir pour les frais exacts qu’ils ont payés pour ses services.

Klopp a parlé de son admiration pour Traoré dans le passé, en disant : [Traore] est injouable en quelques instants, c’est incroyable. Quel joueur, ce n’est pas seulement lui, mais il est tellement bon.

Les joueurs et les experts parlent tous des capacités d’Adama Traoré

Et Traoré a également un admirateur en Jordan Henderson, qui admet également qu’il n’aime pas jouer contre lui.

« [Traore] est très dur, fort, puissant, rapide, il est difficile à affronter.

L’ancienne star de Tottenham, Darren Bent, pense qu’il est toujours un joueur de premier plan et montrerait sa vraie classe sous Klopp.

« Dans cette équipe, il pourrait être imparable », a-t-il déclaré à talkSPORT. « Son problème est la cohérence, mais dans cette équipe de Liverpool, où ils jouent avec une presse et une énergie élevées, cela pourrait être différent. »

Et l’ancien as d’Arsenal et d’Angleterre, Jack Wilshere, a accepté, ajoutant: « Il serait irréel. »

LIRE LA SUITE: Liverpool prépare un raid «intelligent» pour le duo de Bundesliga alors qu’Origi s’approche d’un mouvement incroyable