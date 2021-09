Klopp vient de tuer la carrière de Liverpool à 28 ans, il ne le reprendra plus jamais – notre point de vue

in

Si la carrière de Loris Karius à Liverpool n’était pas complètement morte avant, elle l’est maintenant.

Le gardien allemand vient d’être exclu de l’équipe de Jurgen Klopp en Ligue des champions pour la campagne 2021-22.

C’est la première fois que Klopp doit exclure complètement Karius, étant donné qu’il a été prêté au cours des trois dernières saisons dans divers clubs.

Le joueur de 28 ans n’a plus joué pour Liverpool depuis cette défaite finale de la Ligue des champions contre le Real Madrid en 2018, où il a commis deux erreurs choquantes lors d’une défaite 3-1.

Et bien qu’il soit de retour dans le Merseyside maintenant, après avoir échoué à obtenir un déménagement estival, le fait que Klopp l’ait laissé de côté en dit long.

Ses trois gardiens pour la phase de groupes sont Alisson, Adrian et Caoimhin Kelleher – et le fait que ce dernier ait devancé Karius est la preuve que sa course se déroule une fois pour toutes à Anfield.

C’est un peu triste et même beaucoup de fans de Liverpool ont regretté la décision de Klopp sur Twitter, malgré sa performance désastreuse à Kiev il y a trois ans.

Mais clairement, Klopp préfère le gardien irlandais de 22 ans à lui.

Karius est désormais le quatrième choix des Reds entre les bâtons – au mieux – et avec son contrat expirant l’été prochain, il est extrêmement probable que les fans de Liverpool ne le reverront plus jamais sur le banc, sans parler du terrain.

