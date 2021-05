Kluber obtient le sixième no-hit de la saison contre les Rangers

20/05/2021 à 08h02 CEST

.

Ouvreur Corey Kluber a lancé le sixième sans buteur Major League Baseball cette saison et la deuxième en deux nuits, menant Les Yankees de New York à un blanchissage 2-0 contre les Texas Rangers. Le lanceur droitier de 35 ans, deux fois lauréat du prix AL Cy Young Award, a donné la base sur quatre lancers au troisième but Charlie Culberson, et le jeu parfait s’est évanoui. Kluber a lancé sa gemme une nuit après que le droitier des Detroit Tigers Spencer Turnbull en a lancé un contre les Mariners de Seattle, marquant le premier sans buteur en jours consécutifs depuis 1969. Kluber (4-2) a retiré neuf buts et lancé 71 des 101 lancers pour des frappes. à son neuvième départ pour les Yankees. Avec son lancer le plus rapide à 92,5 milles à l’heure, il a mélangé 31 balles de courbe, 27 coupes, 23 dunk, 18 changements et deux balles rapides à quatre coutures. Kluber était en train de lancer lorsqu’il a été blessé après une manche la saison dernière avec les Rangers lorsqu’il s’est cassé un muscle à l’épaule droite le 26 juillet lors de ses débuts au Texas. C’était la deuxième saison consécutive interrompue pour Kluber, dont la saison 2019 s’est terminée le 1er mai lorsqu’une balle l’a frappé à l’avant-bras.

C’était le douzième sans coup sûr de l’histoire des Yankees, le onzième en saison régulière et le premier depuis le match parfait de David Cone contre Montréal le 18 juillet 1999. C’était le cinquième contre les Rangers, qui étaient également à domicile en avril. 9 lorsque St. Joe Musgrove a lancé le premier sans buteur de l’histoire des Padres.

Les Yankees ont obtenu leurs points dans la sixième manche lorsque Kyle Higashioka a marché et a marqué sur le pointeur 3 de Wade. Puis DJ LeMahieu a frappé une mouche sacrificielle.

La défaite a été portée par le Sud-Coréen Hyeon-Jong Jang (0-1) en 5 1/3 manches.

Flaherty atteint huit victoires en battant les Pirates

Le démarreur Jack Flaherty a remporté sa huitième victoire de la saison, prenant la tête de la Ligue majeure de baseball dans cette section et Les Cardinals de Saint-Louis ont battu les Pirates de Pittsburgh 8-5. Flaherty (8-0) a accordé deux points sur quatre coups sûrs et quatre buts, a retiré sept buts en six manches et est devenu le premier lanceur des Cardinals à remporter huit départs consécutifs depuis que John Tudor et Joaquín Andújar ont accompli l’exploit en 1985.

Le joueur de premier but Paul Goldschmidt a frappé un simple RBI à un point dans la deuxième manche et a couronné un groupe de cinq, marquant la victoire des Cardinals.

Pour les Pirates, le ranger dominicain Gregory Polanco (4) a frappé à quatre coins de la cinquième manche avec un coureur sur les sentiers. La perte a été portée par le starter Trevor Cahill (1-5) dans un épisode.

Soler soutient la victoire des Royals

Le ranger cubain Jorge Soler a frappé un home run pour égaliser le match, l’arrêt-court Nicky López a bunté et les Royals de Kansas City ont battu les Brewers de Milwaukee 6-4. Avec leur victoire, les Royals ont “balayé” une série de deux matchs contre les Brewers et ont remporté leur première victoire en série contre Milwaukee depuis juin 2015. Soler (4) a frappé le fairway à la septième manche, sans demi-offensif en circulation., Contre les pitchs du relief JP Feyereisen, qui n’a pas ajouté un seul dans l’épisode.

La victoire a été remportée par le partant Scott Barlow (2-1) dans les deux tiers d’un épisode. Pour les Brewers, le vaincu était Feyereisen (0-2) dans un épisode.

Bauers frappe un home run contre Ohtani

Le joueur de premier but Jake Bauers a lancé le ballon dans le fairway et les Indians de Cleveland ont battu les Angels de Los Angeles 3-2. Bauers (2) a frappé un coup sûr aux quatre coins de la cinquième place contre le partant japonais Shohei Ohtani, sans coureur devant.

La victoire sur le monticule a été attribuée au partant Aaron Civale (6-1) en sept manches. Pour les Anges, la défaite a été portée par le relève Tony Watson (2-2) aux deux tiers de la manche.

Scherzer et Soto combinent et surclassent les Cubs

Le starter Max Scherzer a travaillé cinq manches complètes et le ranger dominicain Juan Soto a sorti le ballon du terrain au Les Nationals de Washington gagnent 4-3 contre les Cubs de Chicago. Scherzer (4-2) a accordé cinq coups sûrs, deux points, en a fait quatre et a abandonné huit par retrait au bâton en route vers la victoire. À la batterie, Soto (4) a réussi un tour complet en cinquième manche, sans coureur devant, sans retrait dans la manche.

Pour les Cubs, le frappeur de pincement portoricain Javier Báez (10) a envoyé le ballon sur le fairway à la neuvième manche, en solitaire, en chassant les terrains de Brad Hand plus proche.

La défaite a été portée par le partant Jake Arrieta (4-4) en cinq manches.

Verdugo et Martínez ont frappé des circuits consécutifs contre Toronto

Le Ranger Alex Verdugo et le frappeur désigné JD Martinez ont frappé des circuits consécutifs et ont commencé l’attaque de les Red Sox de Boston, qui ont battu les Blue Jays de Toronto 7-3. Verdugo (6) a frappé le ballon hors du terrain dans la première manche contre le partant Ross Stripling, et le prochain frappeur, Martinez (11) a également frappé l’arrière latéral contre Stripling. Le ranger portoricain Enrique Hernández (5) a également lancé le ballon du terrain à Stripling en deuxième manche, sans coureur devant, et son compatriote receveur Christian Vázquez (3) a également lancé le ballon dans la rue en huitième manche, sans coureurs. en avant.

La victoire a été attribuée au partant Garrett Richards (4-2) en 6 2/3 manches.

Pour les Blue Jays, le joueur de deuxième but Marcus Semien (10) a fait un circuit avec un coéquipier sur la route. Le perdant a été Stripling (0-3) en 3 2/3 manches.

L’Acuña Jr. vénézuélien donne la victoire aux Braves

Le ranger vénézuélien Ronald Acuña Jr. a fait un circuit sur le premier lancer en bas de la neuvième manche et Les Braves d’Atlanta ont battu les Mets de New York 5-4. Avec son home run, Acuña reste à la poursuite de la tête des circuits dans les Majors, ajoutant 13. Acuña Jr., est deuxième à lui seul, et est le seul à rattraper le leader actuel, le Japonais Los Angeles Angels Shohei Ohtani, qui ajoute 14 Le Vénézuélien est le leader des circuits de la Ligue nationale. Acuña Jr. a percé le premier lancer de Jacob Barnes (1-1), envoyant le ballon au centre du terrain.

La victoire a été remportée par Will Smith (1-4) plus proche dans un épisode.

Pour les Mets, le joueur de troisième but dominicain Jonathan Villar (4) a sorti le ballon du terrain en quatrième manche. La défaite a été portée par Barnes.

Arozarena réussit 2 circuits contre les Oriols

Le ranger cubain Randy Arozarena a frappé une paire de circuits et a terminé avec quatre points produits pour les Rays de Tampa Bay, qui ont battu les Oriols de Baltimore 9-7. Arozarena a joué avec une batte explosive et a puni les Oriols de deux circuits. L’attaque cubaine a commencé dans la cinquième manche avec un coup de 4 virages de 416 pieds au-dessus de la clôture du champ central, sans coureur devant. Lors de son premier circuit de l’après-midi, Arozarena a puni le partant John Means, dans le second il a battu le travail du premier relais Adam Plutko. Dans la septième manche, il a vu les lancers de Plutko et a sorti le ballon du terrain, prenant un coureur devant. Le deuxième coup du Cubain a volé 427 pieds sur le terrain gauche, emportant le frappeur sud-coréen Ji-Man Choi devant.

La victoire a été créditée par le soulagement Ryan Thompson (3-2) dans un épisode.

Pour les Oriols, le frappeur désigné Trey Mancini (9) a frappé une paire de circuits. L’arrêt-court vénézuélien Freddy Galvis (5) a également sorti le ballon du terrain lors de la deuxième manche, sans coureur sur le chemin.

La défaite est allée au relais Paul Fry (0-1) dans les deux tiers de la manche.

Le starter Trevor Rogers domine les Phillies

Le partant Trevor Rogers a lancé sept manches et deux tiers mercredi soir. Miami Marlins victoire 3-1 contre les Phillies de Philadelphie. Rogers (6-2) a accordé cinq coups sûrs, un coup de circuit, un point, a donné deux buts et en a retiré huit par retrait au bâton.

Le joueur de troisième but Brian Anderson a soutenu le travail de Rogers en frappant un coup sûr aux quatre coins. Anderson a frappé un tour complet dans la deuxième manche, sans coureur devant.

La défaite des Phillies a été accusée par le partant Zach Eflin (2-3) dans un travail en six rounds.

Posey conduit en trois points contre les Reds

Catcher Buster Posey a effectué trois touchés et Les Giants de San Francisco vierges les rouges de Cincinnati 4-0. Avec leur victoire, les Giants se sont améliorés à 27-16 jusqu’à présent cette saison et ont affiché un nombre égal de 12-12 dans les matchs disputés hors du terrain.

Dans la neuvième manche, Posey a doublé au champ central, conduisant dans trois des quatre touchés de San Francisco dans la neuvième.

Sur le monticule, le partant Kevin Gausman (4-0) a marqué la victoire en six manches, accordant un coup sûr, en a marché deux et en a retiré huit. Pour les Reds, la défaite a été portée par Wade Miley (4-4) en quatre 2/3 manches.

Retour triomphal des Dominicains Tatis Jr

L’arrêt-court vedette de la San Diego Padres, Le dominicain Fernando Tatis Jr. est revenu au diamant après avoir été testé positif pour le covid-19 et l’a fait par la porte d’entrée après avoir été parfait avec la batte et être le leader qui a permis son neuvième battre les Rockies du Colorado 3-0. Tatis Jr. a frappé un circuit et est allé 4 en 4 avec un touché et deux points produits à son premier match après positif, et les Padres ont balayé les Rocheuses dans une série de trois matchs. Le cogneur dominicain, qui n’avait plus joué depuis le 11 mai, avait trois fois peur de terminer le cycle. Le Dominicain a aidé les Padres à remporter leur sixième match consécutif et à récolter leur neuvième victoire lors des 10 derniers matchs disputés. Dans la huitième manche, Tatis Jr. a réalisé sa troisième base supplémentaire du match, un doublé RBI.

Le joueur de deuxième but Jake Cronenworth a réussi un circuit à l’intérieur du terrain et le partant Joe Musgrove (4-4) a retiré 11 buts en sept manches pour la victoire. Le relève Craig Stammen a retiré ses trois adversaires à la huitième manche et plus près, Mark Melancon a mis fin au travail de deux coups sûrs en résolvant parfaitement la neuvième manche pour 15 arrêts en autant de chances. Melancon est leader des majors dans la section statistique du sauvetage.

Durante el cuarto episodio, Tatis Jr. encontró el primer lanzamiento que le ofreció Chi Chi González (2-2) y envió la pelota al otro lado de la barda, entre el jardín derecho y el central, cuando había dos “outs” en la compte. Le Quisqueyano accumule 10 circuits jusqu’à présent cette saison.

Giolito a 11 retraits au bâton, marque de la saison

Le démarreur Lucas Giolito n’a accordé que deux coups sûrs en huit manches et en a retiré 11, son meilleur de la saison, ce qui a aidé Chicago White Sox s’impose 2-1 face aux Minnesota Twins dans le duel d’équipes de la division centrale de la Ligue américaine. Giolito (3-4) a lancé 111 lancers lors de sa plus longue sortie de l’année, une percée après un premier mois difficile. La balle rapide désignée par le frappeur dominicain Nelson Cruz a explosé au milieu de la troisième manche pour son 10e coup de circuit de l’année a été la seule fois qu’un demi-offensif du Minnesota a dépassé le deuxième but. Cruz, qui est allé 4-2 avec un score et RBI, a également fait un simple dans la première manche.

Le relève Liam Hendricks a lancé un neuvième parfait pour son neuvième arrêt en 11 occasions. Il a éliminé le voltigeur de centre Max Kepler pour terminer le match, ce qui a donné aux White Sox leur 20e victoire à leurs 28 derniers matchs.

Le voltigeur dominicain Leury Garcia a doublé lors du premier départ au bâton Matt Shoemaker (2-5) à la cinquième manche et a marqué le point égalisateur sur un simple sur le terrain par le voltigeur droit Adam Eaton. Garcia a ensuite donné aux White Sox la tête avec un simple RBI en sixième manche.

Shoemaker a lancé six manches pour la troisième fois cette saison, un signe d’encouragement pour un Twins qui a perdu 11 de ses 14 derniers matchs.