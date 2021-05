Kluivert remplace temporairement Hiddink à la tête de Curaçao

14/05/2021 à 18:46 CEST

Daniel Guillen

L’ancien joueur du FC Barcelone, Patrick Kluivert, il reçoit en charge de l’équipe de Curaçao à titre intérimaire, en remplacement de Guus Hiddink. Il dirigera l’équipe des Caraïbes en les deux prochains engagements correspondant au premier tour de qualification pour la Coupe du monde Qatar 2022 au large des îles Vierges et du Guatemala, entre le 5 et le 8 juin.

Le néerlandais, qui a un contrat avec le FC Barcelone jusqu’au 30 juin 2021, a l’approbation de Joan Laporta et Guus Hiddink lui-même pour mettez-vous à la barre de façon intérimaire. L’entraîneur actuel est toujours récupération de Covid-19 et non disponible pour les qualifications.

L’ancien attaquant était en charge de l’équipe nationale de Curaçao entre 2015 et 2017. La moissonneuse-batteuse fonctionne actuellement comme premier classé dans le groupe C, donc deux victoires dans les deux prochains matchs lui donneront accorderait une passe directe au tour suivant, qui se jouera du 12 au 15 juin. Ils affronteraient le vainqueur du groupe D.

De la Fédération de football de Curaçao, ils prient pour un prompt rétablissement de l’entraîneur actuel et font confiance à l’excellent travail des Néerlandais: “Nous attendons avec impatience un prompt rétablissement et il remercie Kluivert pour sa disponibilité et sa volonté de prendre l’équipe sous son aile au cours de la prochaine saison.”.

Patrick Kluivert ne continuera pas dans le projet de Joan Laporta

Le Néerlandais est responsable du football formatif depuis 2019, mais l’arrivée de Joan Laporta à la présidence a fini par entraîner de nombreux changements dans l’organigramme sportif. Le président actuel a informé Kluivert que Il ne continuera pas dans le club à partir de la saison prochaine, mettant ainsi fin à sa relation le 30 juin 2021. Le Catalan a fermement misé sur José Ramón Alexanco, qui occupait déjà le poste de directeur du football formatif entre 2005 et 2010, et prendra les rênes de la prochaine campagne.