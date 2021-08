KM Birla propose de céder la participation de Vodafone Idea au gouvernement

in

L’homme d’affaires milliardaire a fait cette offre en juin dans une lettre au secrétaire du Cabinet Rajiv Guba. (fichier image)

Le président du groupe Aditya Birla, Kumar Mangalam Birla, a proposé de céder sa participation dans Vodafone Idea Ltd (VIL), lourdement endettée, au gouvernement ou à toute autre entité que le gouvernement pourrait juger digne de maintenir l’entreprise en activité.

L’homme d’affaires milliardaire a fait cette offre en juin dans une lettre au secrétaire du Cabinet Rajiv Guba.

Selon les données officielles, VIL avait un passif de revenu brut ajusté (AGR) de Rs 58 254 crore sur lequel la société a payé Rs 7 854,37 crore et Rs 50 399,63 crore est impayé.

VIL et Bharti Airtel avaient demandé à la Cour suprême de corriger les calculs du gouvernement, mais leur plaidoyer a été rejeté.

Dans la lettre, Birla, qui détient environ 27% du capital de VIL, a déclaré que les investisseurs ne sont pas disposés à investir dans la société en l’absence de clarté sur la responsabilité AGR, d’un moratoire adéquat sur les paiements du spectre et, surtout, d’un régime de prix plancher supérieur au coût de service.

Sans un soutien actif immédiat du gouvernement sur les trois questions d’ici juillet, la situation financière de VIL atteindra un “point irrécupérable d’effondrement”, a déclaré Birla dans une lettre datée du 7 juin.

“C’est avec un sens du devoir envers les 27 crore d’Indiens connectés par VIL, je suis plus que disposé à céder ma participation dans l’entreprise à toute entité – secteur public / gouvernement / entité financière nationale ou toute autre que le gouvernement peut considérer digne de maintenir l’entreprise en activité », a déclaré Birla dans la lettre.

Il n’y a eu aucun commentaire immédiat de la part du groupe Aditya Birla ou de VIL sur la question.

De plus, il n’a pas été possible de déterminer s’il y avait eu d’autres communications entre Birla et le gouvernement après la lettre du 7 juin.

En septembre 2020, VIL avait reçu l’approbation de son conseil d’administration pour augmenter jusqu’à Rs 25 000 crore. Cependant, la société n’a pas été en mesure de lever les fonds jusqu’à présent.

Selon la lettre de Birla, VIL n’a encore approché aucun investisseur chinois. Les investisseurs étrangers, pour la plupart non chinois, hésitent à investir dans l’entreprise pour des raisons compréhensibles, a-t-il ajouté.

La dette brute de VIL, à l’exclusion des dettes de location, s’élevait à 1 80 310 crores de Rs au 31 mars 2021. Le montant comprenait des obligations de paiement différé du spectre de 96 270 crores de Rs et une dette des banques et des institutions financières de 23 080 crores de Rs, en plus du passif AGR.

