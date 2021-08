Kmele Foster rapporte l’incident d’observation des oiseaux de Central Park

Van Lathan et Rachel Lindsay sont rejoints par le coanimateur du podcast The Fifth Column, Kmele Foster, pour discuter de ce qu’il a appris un an plus tard grâce à son reportage sur Amy Cooper et l’incident d’observation des oiseaux de Central Park (7:04). Van et Rachel discutent également de la démission du gouverneur Andrew Cuomo (2h44), de Jenny Taft mettant Skip Bayless à sa place (52h37), de la situation de PJ Washington et Brittany Renner (57h48) et des propos du gouverneur Ron DeSantis sur les mandats de masques ( 01:09:47). Ensuite, ils clôturent l’épisode avec un sac postal de Thought Warrior et un allié inattendu de la semaine (01:14:56).

Hôtes : Van Lathan et Rachel Lindsay

Invité : Kmele Foster

Producteurs : Trudy Joseph et Richie Bozek

