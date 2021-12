Knicks contre Nets, Giants contre Jets et choix à un million de dollars

Bill Simmons de The Ringer est rejoint par John Jastremski et Sean Fennessey pour discuter des Knicks coulissants, de la façon de réparer la liste et de la quête de pertinence des Nets à New York (2:12). Ils discutent également d’une triste situation pour le football new-yorkais, que les Giants ou les Jets soient en meilleure position pour la saison 2022, et plus encore (27:46). Ensuite, Bill discute avec Peter Schrager de NFL Network des sélections du Pro Bowl, des Colts en plein essor et des candidats MVP (45:13), avant de faire les choix d’un million de dollars pour la semaine 16 de la NFL (1:02:37).

Hôte : Bill Simmons

Invités : John Jastremski, Sean Fennessey et Peter Schrager

Producteur : Kyle Crichton

S’abonner: Spotify / Podcasts Apple / Stitcher / RSS