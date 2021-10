Knicks, Heat et Raptors redoublent de bons sentiments

S’il est vrai qu’il y avait des attentes autour d’eux, peu de gens auraient imaginé un début de saison aussi sublime de la part de deux de ces équipes. Knicks de New York est allé 4-1 après avoir battu les Pélicans de la Nouvelle-Orléans 123-117, avec RJ Barrett menant en marquant 35 points. Pour sa part, chaleur de Miami impitoyablement maîtrisé les Memphis Grizzlies 129-103, avec 27 points de Jimmy Butler, tandis que, un pas derrière, Rapaces de Toronto il trouve un moyen d’être compétitif et ils ont battu les Indiana Pacers 94-97, avec un brillant Scottie Barnes, qui a récolté 21 points et 12 rebonds.

