Knicks traçant des échanges pour un nouveau monstre à 3 têtes ?

Les Knicks de New York viennent de connaître une année objectivement excellente.

Bien qu’ils aient finalement brillé lors des séries éliminatoires contre les Hawks d’Atlanta, participer aux séries éliminatoires pour la première fois depuis 2013 est une réalisation légitime – et cela mérite d’être reconnu.

Il est maintenant temps de miser sur ce succès.

Les Knicks ont été liés à la possibilité de conclure au moins un gros commerce à succès cette intersaison, ainsi que plusieurs transactions plus petites.

Cela dit, selon Ian Begley de SNY, les Knicks n’ont pas seulement pour objectif d’obtenir une étoile à New York.

« Pas plus tard que le mois dernier, une source a déclaré que les Knicks avaient parlé en interne de la possibilité de détenir suffisamment d’espace de plafond cet été pour 2022 et de garder suffisamment d’argent pour pouvoir poursuivre un joueur maximum dans cette classe 2022, qui devrait inclure Zach. LaVine et Bradley Beal.

Entre Julius Randle et l’un de LaVine ou Beal, les Knicks auraient deux étoiles entre les mains. À ce stade, le commerce auquel ils sont liés depuis des mois se concrétise maintenant – créant un monstre à trois têtes aussi effrayant que n’importe quel autre de la NBA.

Aïe. https://t.co/t4Zwz3caXQ – Jeu 7 (@game7__) 20 juillet 2021

De toute évidence, il y a beaucoup de pièces mobiles et de variables à l’œuvre ici, mais le plan du succès de l’intersaison a été tracé.

Reste à voir si Knicks Brass sera finalement en mesure de l’exécuter.

