Knicks Victoire de la saison, Old School vs. New School Semaine 18 Choix de la NFL

(01:34) — KNICKS : La banque est ouverte ! Le buzzer-beater de RJ Barrett et la soirée de carrière d’Evan Fournier effacent une avance de 25 points des Celtics. Maintenant, ils doivent s’appuyer sur leur meilleure victoire de l’année.

(07:38) – NETS : Kyrie était assez impressionnant à ses débuts.

(08:53) – GIANTS/JETS : Joe Judge coach pour son travail dimanche ? Plus une critique boiteuse de Zach Wilson.

(13:25) – APPELS: les Mets dominent à nouveau les Yankees, le record de buts de LeBron et les paris légalisés à New York.

(31:45) – Old School vs New School Semaine 18 Choix de la NFL avec Joe Benigno

(57:15) – Handicapper Art DiCesare note les choix de JJ et Joe et donne ses conseils pour le match de championnat de football universitaire de lundi.

Hôte : John Jastremski

Invité : Joe Benigno et Art DiCesare

Producteurs : Steve Ceruti et Stefan Anderson

