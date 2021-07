in

Ok, ouf, nous n’avons pas à nous inquiéter de quiconque a travaillé sur Knives Out 2 commettant des meurtres pendant leur séjour en Grèce. Sérieusement, il est bon de savoir que la suite est à mi-chemin, ce qui signifie qu’en supposant qu’aucun problème inattendu ne survienne, la photographie principale devrait être effectuée fin août ou début septembre pour laisser une certaine marge de manœuvre. Knives Out tourné du 30 octobre 2018 au 20 décembre 2018, de sorte que la période s’aligne.