Knives Out 2 de Daniel Craig a décroché une matrice 4 étoiles

Knives Out 2 aurait envoyé Jessica Henwick à son casting grandissant, selon Deadline. Comme pour les autres ajouts au casting, les détails sur le rôle exact de Henwick dans le film restent un mystère, ce qui est sans doute approprié compte tenu de la situation. Avec cela, l’étoile montante rejoindra Daniel Craig, Dave Bautista, Edward Norton, Kate Hudson, Leslie Odom Jr., Kathryn Hahn, Madelyn Cline et Janelle Monáe. Rian Johnson est à nouveau dans le fauteuil du réalisateur et a écrit le scénario. Il produira également le film avec son collaborateur fréquent Ram Bergman.