Knives Out 2: une liste de distribution mise à jour, y compris Daniel Craig

Janelle Monáe

Bien qu’elle soit principalement connue comme une chanteuse et compositrice accomplie, Janelle Monáe a également une certaine expérience d’actrice à son actif, y compris des films comme Hidden Figures et Antebellum, et des émissions de télévision comme Electric Dreams and Homecoming de Phillip K. En ce qui concerne son rôle dans Knives Out 2, des sources qui ont parlé avec Borys Kit de THR disent que Monáe pourrait jouer quelqu’un de similaire à Ana de Armas ou aux personnages de LaKeith Stanfield du premier Knives Out. C’est beaucoup de place pour travailler compte tenu de la différence drastique de ces deux rôles, alors je suis curieux de voir comment Monáe finit par s’intégrer dans l’image de Knives Out 2.