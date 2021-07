Kno2, soutenu par la Providence, lève 15 millions de dollars pour la technologie de communication dans le domaine de la santé

Le PDG de Kno2 Jon Elwell. (Photo Kno2)

Kno2, une startup basée à Boise, dans l’Idaho, qui développe des moyens de communication entre les systèmes de santé, a levé 15 millions de dollars de nouveaux financements.

Le cycle de financement de la série A a été dirigé par Providence Ventures, basée à Seattle, la branche d’investissement de Providence, le plus grand système de santé de l’État de Washington, ainsi que par Health Enterprise Partners. Providence Ventures gère environ 300 millions de dollars de capital-risque et a soutenu plusieurs entreprises visant à améliorer les soins de santé.

Le logiciel de Kno2 facilite la transmission confidentielle d’informations sur les patients entre les prestataires de soins de santé, ce qui peut être maladroit et fastidieux et repose encore souvent sur la télécopie.

« Kno2 est une question d’interopérabilité. Nous permettons aux fournisseurs de se connecter à plusieurs méthodes d’échange en un seul endroit », et d’éliminer la télécopie, selon une vidéo sur le site Web de l’entreprise.

La technologie de l’entreprise commence par son système de télécopie électronique sécurisé, qui permet à Kno2 d’analyser la connectivité et de rationaliser la communication avec d’autres fournisseurs. Par exemple, Kno2 peut identifier si les fournisseurs liés appartiennent à la CommonWell Health Alliance, qui standardise les protocoles de communication de santé, ou à d’autres systèmes compatibles. Les prestataires peuvent alors passer à des méthodes de communication plus directes, telles que la recherche des dossiers des patients via un message direct.

Kno2 a été fondée en 2010 par Therasa Bell, présidente et directrice de la technologie, et par Dane Meuler, vice-président directeur du développement commercial de la société. Les deux cofondateurs ont travaillé auparavant chez Imagetek, une société de services informatiques, Bell en tant que vice-président et architecte de solutions en chef et Dane en tant que vice-président du développement commercial. L’équipe de direction comprend également le PDG Jon Elwell, qui était auparavant vice-président des soins de santé pour la Technology Services Industry Association, une société de recherche et de conseil.

Selon un communiqué de presse, les fournisseurs intégrés au système Kno2 vont des plates-formes de santé numériques aux fournisseurs de surveillance à distance des patients, en passant par les fournisseurs de dossiers de santé électroniques. La société a recruté une grande partie des prestataires de soins post-aigus tels que les soins infirmiers qualifiés, l’assistance à la vie autonome, les thérapies de santé comportementale et des prestataires similaires, et se développe dans d’autres secteurs.

Le nouveau financement permettra à l’entreprise de recruter de nouveaux partenaires et d’étendre sa portée aux « marchés mal desservis », y compris les cabinets de médecins de petite à moyenne taille. L’entreprise comptait un peu moins de 20 employés à la fin de 2020 et prévoit de porter ses embauches à 50 d’ici la fin de 2021, a déclaré Tina Feldman, vice-présidente du marketing d’entreprise et des produits.

« HEP pense que la technologie de Kno2 franchira les barrières historiques empêchant l’échange d’informations cliniques à grande échelle. a déclaré Ezra Mehlman, associé directeur de Health Enterprise Partners, dans le communiqué.

Il s’agit du premier financement institutionnel de Kno2 ; les fonds précédents ont été recueillis auprès d’amis et de la famille. En 2020, Kno2 a été classée 2107 sur la liste Inc Magazine des 5000 entreprises à la croissance la plus rapide aux États-Unis, affichant une croissance des revenus d’environ 200 % de 2016 à 2019. Feldman a déclaré que Kno2 est en passe de plus que doubler ses revenus cette année.