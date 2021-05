Knockout Beauty ouvre une boutique franchisée à Locust Valley, NY – WWD

Knockout Beauty étend son empreinte sur Long Island.

Le cabinet de conseil et boutique de soins de la peau a ouvert sa première succursale franchisée, à Locust Valley, la semaine dernière. Bien qu’elle ait déjà un emplacement à Bridgehampton, dans l’État de New York, sa fondatrice, Cayli Cavaco Reck, parie sur les migrations induites par une pandémie pour stimuler l’expansion de son entreprise.

“[The pandemic] Nous avons imposé les temps modernes », a déclaré Cavaco Reck, affirmant que l’exode des centres urbains a créé de nouveaux marchés pour la beauté de prestige. «Je l’appelle« sortie urbaine », et elle s’est prêtée à des poches de clients dans des zones en dehors des zones métropolitaines. Quant à savoir pourquoi Locust Valley, Knockout Beauty est un magasin axé sur la communauté. Je savais qu’il pourrait y vivre.

Knockout Beauty a également un emplacement à Los Angeles, où Cavaco Reck s’est constitué une clientèle locale. «Nous sommes à Brentwood, qui ressemble à Locust Valley en ce sens que c’est presque comme une banlieue de Los Angeles», a-t-elle déclaré. «Nous ne sommes pas à Hollywood, nous ne sommes pas dans les collines. Donc, nous avions déjà ce modèle. »

Cavaco Reck est fidèle à un modèle de franchise qui, selon un communiqué de la société, cible d’autres régions de la Californie, de New York, de l’Illinois, du Texas et de la Floride. «Beaucoup de femmes qui aiment Knockout Beauty sont en mesure de devenir propriétaires de franchise et souhaitent réintégrer le marché du travail», a-t-elle déclaré. «Vous avez cette opportunité avec Knockout de démarrer votre propre entreprise, et bon nombre des franchises actuellement disponibles dans le monde sont axées sur le fitness ou l’artisanat.»

Bien que la brique et le mortier aient été durement touchées en 2020 – le site de Knockout Beauty à New York est toujours fermé – Cavaco Reck a également profité de la migration vers le numérique. «Nous faisons des consultants virtuels depuis cinq ans, donc quand je pense à déménager virtuellement, nous le faisions déjà depuis un certain temps», a-t-elle déclaré.

Le consommateur de Knockout Beauty, cependant, se concentre plus que jamais sur d’autres points chauds de la beauté de prestige, tels que les soins capillaires, les soins de la peau et les appareils. «Nous avons vu des gens vouloir élargir leurs routines», a déclaré Cavaco Reck. «Nous avons également constaté une augmentation de l’intérêt pour les yeux, car ce que vous voyez au-dessus du masque, ce sont les yeux et les cheveux.»

Alors qu’elle stocke des marques avec des prix de luxe comme Dr.Barbara Sturm et MBR, Cavaco Reck est optimiste sur les nouvelles données démographiques de ses clients à mesure que ses magasins se répandent. «Knockout Beauty est souvent considérée comme étant réservée aux femmes aisées, ce qui n’est pas le cas», a-t-elle déclaré. «Quand vous regardez notre clientèle en ligne, ce n’est pas le cas. Alors que nous regardons où nous voulons aller, quelque part avec la communauté, l’assortiment pourrait changer pour répondre à ces besoins. »

